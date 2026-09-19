Названы 20 лучших авиакомпаний мира в 2026 году
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Названы лучшие авиакомпании мира по итогам World Airline Awards 2026. Первое место заняла Singapore Airlines, а в топ-20 вошли только шесть европейских перевозчиков. Победителей объявили на церемонии в Лондоне. Рейтинг составило агентство Skytrax, оценившее более 300 авиакомпаний. Второе место заняла Qatar Airways, третье — Cathay Pacific. Лучшей европейской авиакомпанией стала Turkish Airlines, занявшая пятую строчку.
Помимо Turkish Airlines, в двадцатку вошли Air France, Lufthansa, Iberia, Virgin Atlantic и Swiss International Air Lines. Turkish Airlines получила три награды — как лучшая авиакомпания Европы, за лучшее питание в бизнес-классе и как лучший перевозчик Южной Европы. Air France получила награды за лучший первый класс, питание в лаунж-зале для пассажиров первого класса и наборы для комфортного полета. Также она была признана лучшей авиакомпанией Западной Европы.
Qatar Airways, девять раз получавшая главный титул премии, в этом году заняла второе место. При этом перевозчик получил четыре награды, включая звание лучшей авиакомпании для перелетов в бизнес-классе и лучший бортовой Wi-Fi.
В топ-20 вошли:
- Singapore Airlines
- Qatar Airways
- Cathay Pacific
- ANA All Nippon Airways
- Turkish Airlines
- Emirates
- Air France
- Hainan Airlines
- Japan Airlines
- Korean Air
- EVA Air
- Qantas Airways
- STARLUX Airlines
- Lufthansa
- Saudi Arabian Airlines
- Iberia Air
- Canada
- Virgin Atlantic
- Swiss International Air Lines
- Thai Airways.
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