Названы 20 лучших авиакомпаний мира в 2026 году

19 Сентября 2026, 02:34
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Adam Khan/Unsplash 19 Сентября 2026, 02:34
19 Сентября 2026, 02:34
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Фото: Adam Khan/Unsplash

Названы лучшие авиакомпании мира по итогам World Airline Awards 2026. Первое место заняла Singapore Airlines, а в топ-20 вошли только шесть европейских перевозчиков. Победителей объявили на церемонии в Лондоне. Рейтинг составило агентство Skytrax, оценившее более 300 авиакомпаний. Второе место заняла Qatar Airways, третье — Cathay Pacific. Лучшей европейской авиакомпанией стала Turkish Airlines, занявшая пятую строчку.

Помимо Turkish Airlines, в двадцатку вошли Air France, Lufthansa, Iberia, Virgin Atlantic и Swiss International Air Lines. Turkish Airlines получила три награды — как лучшая авиакомпания Европы, за лучшее питание в бизнес-классе и как лучший перевозчик Южной Европы. Air France получила награды за лучший первый класс, питание в лаунж-зале для пассажиров первого класса и наборы для комфортного полета. Также она была признана лучшей авиакомпанией Западной Европы.

Qatar Airways, девять раз получавшая главный титул премии, в этом году заняла второе место. При этом перевозчик получил четыре награды, включая звание лучшей авиакомпании для перелетов в бизнес-классе и лучший бортовой Wi-Fi.

В топ-20 вошли:

  • Singapore Airlines
  • Qatar Airways
  • Cathay Pacific
  • ANA All Nippon Airways
  • Turkish Airlines
  • Emirates
  • Air France
  • Hainan Airlines
  • Japan Airlines
  • Korean Air
  • EVA Air
  • Qantas Airways
  • STARLUX Airlines
  • Lufthansa
  • Saudi Arabian Airlines
  • Iberia Air
  • Canada
  • Virgin Atlantic
  • Swiss International Air Lines
  • Thai Airways.

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