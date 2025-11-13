По итогам наблюдений за качеством атмосферного воздуха в 70 населённых пунктах Казахстана в третьем квартале 2025 года, шесть из них оказались в категории очень высокого уровня загрязнения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

В этот список вошли города Караганда, Сатпаев, Актобе, Кульсары, Астана, а также посёлок Шубарши. Ещё 11 населённых пунктов, включая Алматы, Атырау, Темиртау, Петропавловск, Талгар, Павлодар, Костанай, Абай, Туркестан, село Жанбай и посёлок Кызылсай, попали в категорию высокого уровня загрязнения воздуха.

Повышенный уровень загрязнения зафиксирован в 19 городах и четырёх посёлках, а низкий уровень отмечался в 16 городах, восьми посёлках и шести сёлах. При этом за последние пять лет стабильно высокий уровень загрязнения сохраняется в семи крупных городах — Алматы, Атырау, Актобе, Караганде, Темиртау, Петропавловске и Астане.

Характер загрязняющих веществ варьируется по регионам. В Атырау и Петропавловске основным загрязнителем является сероводород, в Актобе — диоксид азота и сероводород, а в Темиртау — оксид углерода, диоксид азота, сероводород и фенол. В Алматы, Караганде и Астане наблюдается широкий спектр загрязняющих веществ, включая взвешенные частицы (пыль, РМ2.5 и РМ10), оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород; в Алматы дополнительно фиксируется диоксид серы и фенол.

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Казахстана в 2024 году составил 2,3 млн тонн. Из них 1,8 млн тонн пришлись на газообразные и жидкие вещества, включая сернистый ангидрид (785,5 тыс. тонн), окись углерода (432,4 тыс. тонн) и окись азота (307,5 тыс. тонн).

Наибольший объём выбросов пришёлся на Павлодарскую область — 687,8 тыс. тонн. За ней следуют Карагандинская (445,3 тыс. тонн), Атырауская (152,8 тыс. тонн), Актюбинская (124 тыс. тонн), Костанайская (111,6 тыс. тонн) и Мангистауская (105,6 тыс. тонн) области. Вместе эти шесть регионов обеспечили две трети всех выбросов в стране.

В глобальном контексте, по данным базы EDGAR, в 2024 году мировые выбросы парниковых газов достигли 53,2 млрд тонн CO₂-эквивалента, что на 1,3% выше показателя 2023 года. С 2020 года прирост составил 8,7%, а с 2015 года — 9,8%. Основными эмитентами остаются Китай (29,2%), США (11,1%) и Индия (8,2%), а также Россия (4,8%) и Индонезия (2,5%).

Пять стран Центральной Азии дали лишь 1,4% от глобальных выбросов, при этом наибольшие доли пришлись на Казахстан и Узбекистан — 0,6% и 0,4% соответственно. Туркменистан добавил 0,2%, а Кыргызстан и Таджикистан — по 0,04%.

Таким образом, Казахстан остаётся страной с относительно небольшой долей глобальных выбросов парниковых газов.