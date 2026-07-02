К началу июня 2026 года объем вкладов в банках Казахстана достиг 48,9 трлн тенге. При этом почти 60% всех депозитов сегодня принадлежат населению, передает BAQ.KZ.

По данным банковской статистики, совокупный объем вкладов физических лиц составил 29,3 трлн тенге, увеличившись с начала года на 1,1 трлн тенге. Одновременно объем депозитов бизнеса сократился на 842,5 млрд тенге – до 19,6 трлн тенге.

Лидером по приросту вкладов с начала года стал Отбасы банк. Объем депозитов в нем увеличился сразу на 317 млрд тенге, достигнув 3,5 трлн тенге. При этом вклады населения выросли на 234,5 млрд тенге – до 3,3 трлн тенге.

Сегодня в Отбасы банке открыто более 4 млн депозитов, а доля участников системы жилищных строительных сбережений достигла 30,9% экономически активного населения. Это означает, что практически каждый третий казахстанец в той или иной форме использует систему накоплений банка для улучшения жилищных условий.

Второе место по росту депозитов занял Kaspi Bank, где объем вкладов увеличился на 263,2 млрд тенге, до 8,2 трлн тенге. Замкнул тройку лидеров Freedom Bank, прибавивший 174,3 млрд тенге и доведший депозитный портфель до 1,6 трлн тенге.

В целом положительную динамику с начала года показали лишь 11 банков, а среди крупнейших банков страны, помимо лидеров, рост депозитов продемонстрировал только Bank RBK.