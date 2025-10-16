По итогам первого полугодия 2025 года объём оказанных ритуальных услуг в Казахстане составил 2,5 млрд тенге — на 13,6% меньше, чем годом ранее, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Снижение связано не только с экономическими факторами, но и с уменьшением численности умерших. За январь–июнь в стране зарегистрировано 64,6 тыс. случаев смерти — на 2,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Наибольший объём ритуальных услуг был оказан в Алматы (711,1 млн тг), Карагандинской (695,2 млн тг) и Акмолинской (499,3 млн тг) областях. Самые низкие показатели — в Астане и Улытауской области, несмотря на наличие крупных городов.

Интересно, что при общем сокращении количества смертей, лидерами по коэффициенту смертности стали северные и восточные регионы: Северо-Казахстанская область — 11,67 случая на 1 000 человек, ВКО — 11,27 и Костанайская область — 9,57. Наименьшая смертность — в Астане, Шымкенте и Мангистауской области.

Основной причиной смертей в стране по-прежнему остаются болезни системы кровообращения — за полгода от них скончались 15,4 тыс. человек (+5,8% к прошлому году). Также отмечен рост смертности от онкологических заболеваний (+5,8%). В то же время сократились показатели по болезням дыхательной системы, травмам и инфекционным заболеваниям.

Несмотря на спад спроса, цены на ритуальные услуги продолжают расти. За сентябрь они подорожали на 0,3%, а в годовом выражении — на 6,6%. Резкий скачок цен зафиксирован в Жетысуской области (+6,3% за месяц), а в Карагандинской, ЗКО и СКО годовой рост превысил 10%.

Государство продолжает компенсировать часть расходов на похороны: в случае смерти пенсионера или получателя пособий выплачивается 35 МРП (121 275 тг), для участников ВОВ — 36,6 МРП, а из пенсионных накоплений может быть выплачено до 94 МРП. Для сравнения, в России базовая компенсация на погребение в 2025 году составляет около 61,4 тыс. тг, а в Узбекистане — около 84 тыс. тг.