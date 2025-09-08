В Казахстане наблюдается стремительный рост популярности услуг такси — за январь–июль текущего года пассажирооборот достиг 85,9 млн человек, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. передает BAQ.KZ.

Для сравнения: в прошлом году было перевезено 40,8 млн пассажиров.

Лидером по количеству поездок остаётся Алматы — здесь совершено 16,2 млн поездок, что составляет почти 19% от общего числа по стране. Следом идут столица Астана (13 млн пассажиров), Алматинская (6,3 млн), Мангистауская (5,7 млн) области и Шымкент (5 млн).

Самый низкий пассажиропоток зафиксирован в Улытауской области — 727,3 тыс. человек, что на 1,5% больше, чем годом ранее. Также меньше всего ездят на такси в Северо-Казахстанской (1,5 млн) и Восточно-Казахстанской (2 млн) областях.

По данным на 4 сентября, стоимость ожидания такси в Казахстане составляет около $4,5 за час, а проезд — $0,74 за километр, что ставит страну на 101-е и 93-е места в мире по дороговизне соответственно. Среди стран СНГ Казахстан лидирует по стоимости такси — дороже только в Азербайджане, России, Украине и других соседних странах цены значительно ниже.

Интересно, что несмотря на рост цен на 11% за год, в августе услуга немного подешевела — на 0,3%. При этом в годовой динамике наибольшее удорожание было зафиксировано в Туркестанской области: сразу на 31,6%. Далее идут Шымкент (на 22,8%) и Жетысуская область (на 21,2%). Наименьший рост цен был отмечен в Восточно-Казахстанской области: на 3,1%. В 4 из 20 регионов страны — в Алматинской, Атырауской и Павлодарской областях, а также в Астане — стоимость услуг такси за год, по крайней мере по официальным данным, никак не изменилась.

Исследование, проведённое Агентством по защите и развитию конкуренции, показало, что междугороднее такси остаётся наиболее востребованным видом транспорта: 79% опрошенных выбирают именно его, причём цена является главным фактором выбора (78%). При этом при повышении цен только часть готова переключиться на автобус или поезд, что говорит о высокой привязанности к комфорту и гибкости, которую даёт такси.