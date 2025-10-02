Названы лауреаты альтернативной Нобелевской премии – 2025
В Стокгольме назвали лауреатов премии Right Livelihood Award, известной как "альтернативная Нобелевская премия", передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. В 2025 году награду получили студенческая организация из Вануату PISFCC, вынесшая вопрос климатической справедливости в Международный суд ООН, и юрист с острова Гуам Джулиан Агуон, защищающий права коренных народов.
Также отмечены группа Justice for Myanmar, "киберпосол" Тайваня Одри Тан и суданская инициатива Emergency Response Rooms, создающая систему экстренной помощи в условиях войны. Вручение премий состоится 2 декабря в Стокгольме.
