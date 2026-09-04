Названы лауреаты премии The 2026 Ig Nobel Prizes

В Цюрихе назвали лауреатов Шнобелевской премии 2026 года. Церемония впервые за 35 лет прошла за пределами США, передает BAQ.KZ.

Премию вручают за исследования, которые сначала заставляют человека смеяться, а потом задуматься. Церемония состоялась 3 сентября в цюрихском Kongresshaus, темой года выбрали грибы.

Переезд в Европу организаторы объяснили просто. Основатель премии и ведущий церемонии Марк Абрахамс сказал, что многим лауреатам и журналистам стало трудно или небезопасно ехать в США.

Награды победителям вручали нобелевские лауреаты Эстер Дюфло, Абхиджит Банерджи, Мишель Майор и Тим Хант. Каждый лауреат получил статуэтку и купюру в десять триллионов зимбабвийских долларов, которая давно ничего не стоит.

За что дали премии

Награду по биомеханике получили британцы и американцы Матильда Бриндл, Кэтрин Тэлбот и Стюарт Уэст. Они вывели точное определение поцелуя и применили его к муравьям, птицам, белым медведям и людям.

Премию по экономике взяли исследователи из США, Мексики и Канады во главе с Полом Пиффом. Они собрали доказательства того, что представители высших классов чаще берут конфеты из детского запаса и склонны к другим неэтичным поступкам.

По химии отметили международную команду из Индии, Франции, Японии и США. Ученые выяснили, что молочные белки живородящих тараканов несут втрое больше энергии, чем белки коровьего молока.

Медицинскую премию присудили посмертно японцу Токудзи Унно за работу 1977 года под названием «Как сморкаться, аэродинамическое исследование сморкания». Награду принял его коллега Мики Такахара.

Биологическую премию получили ученые из Бразилии и Австралии. Они аккуратно наступали на разные части тела ядовитых змей, многократно, при разной температуре и в разное время суток, чтобы понять, что заставляет змею укусить человека.

По физике наградили исследователей из Канады, США, Китая и Саудовской Аравии за теоретическую и экспериментальную разработку писсуара без брызг.

Технологическую премию присудили команде из Китая, Канады, США и Египта. Они первыми использовали хоботки комаров в качестве сопел для 3D-печати высокого разрешения и назвали метод некропечатью.

Премию за исследования обоняния получили ученые из Польши, Германии и Швеции. Они собрали доказательства того, что младенцы пахнут для родителей чудесно, а подростки нет.

Премию мира отдали исследователям из США, Аргентины и Австралии. Они задокументировали, что люди ценят друзей, которые ведут себя жестко по отношению к тем, кто нам неприятен.

Премию по почвоведению взяли ученые из Швейцарии, Нидерландов и Германии. Они закопали тысячу одинаковых пар трусов более чем в 25 странах, а через два месяца выкопали их обратно, чтобы оценить здоровье почвы.