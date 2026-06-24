Названы новые обладатели «Болашака»: кто получил шанс учиться за рубежом
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В Казахстане подвели итоги очередного конкурса по международной стипендии «Болашак» и программе «Научные стажировки». По решению Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом обладателями образовательных грантов стали 235 человек. Международную стипендию «Болашак» получили 184 казахстанца. Из них 137 будут обучаться по программам магистратуры, 10 — в докторантуре, еще 37 специалистов отправятся на профессиональные стажировки за рубеж.
Кроме того, возможность пройти научную стажировку в ведущих исследовательских центрах мира получили 51 человек. На заседании комиссии также был расширен перечень международных олимпиад, конкурсов научных проектов и творческих состязаний, результаты которых учитываются при получении степени бакалавра в рамках программы «Болашак». Помимо этого, участники заседания рассмотрели предложения по дальнейшему совершенствованию программы.
Списки обладателей международной стипендии и программы научных стажировок опубликованы в открытом доступе.
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