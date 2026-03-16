В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Главную награду — «Лучший фильм» — получила картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», передает BAQ.kz

Главный триумфатор церемонии

Картина Пола Томаса Андерсона стала главным победителем премии, получив сразу несколько статуэток.

Фильм победил в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший адаптированный сценарий», а также получил награды за лучший монтаж и лучший кастинг.

Кроме того, актер Шон Пенн получил «Оскар» за роль второго плана в этой картине.

Еще один заметный победитель

Фильм «Грешники» также оказался среди лидеров церемонии, получив четыре награды.

Исполнитель главной роли Майкл Б. Джордан получил статуэтку в категории «Лучший актер».

А награда за лучшую операторскую работу также досталась этому фильму.

Лучшие актеры года

Победителями актерских номинаций стали:

Лучший актер — Майкл Б. Джордан («Грешники»)

Лучшая актриса — Джесси Бакли («Гамнет»)

Лучший актер второго плана — Шон Пенн («Битва за битвой»)

Лучшая актриса второго плана — Эми Мэдиган («Оружие»)

кадр фильма "Битва за битвой"

Другие победители

Лучшим анимационным фильмом стала картина «K-pop: охотницы на демонов», а награду за лучшие визуальные эффекты получил фильм «Аватар: Огонь и пепел».

Лучшим документальным фильмом признали ленту «Мистер Никто против Путина».

Новые правила голосования

В этом году Академия усилила правила голосования, чтобы повысить прозрачность награждения.

Теперь члены Академии могли голосовать только за те фильмы, которые они действительно посмотрели полностью.

Просмотр картин контролировался через специальное приложение Academy Screening Room. Если фильм смотрели на фестивале или закрытом показе, участники должны были указать дату и место просмотра.