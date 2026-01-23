Американская киноакадемия опубликовала список номинантов на 98-ю церемонию вручения премии "Оскар". Главной сенсацией года стал фильм ужасов "Грешники" (Sinners), который установил рекорд, получив сразу 16 номинаций, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.

Сразу несколько картин также показали впечатляющий результат. "Битва за битвой" представлена в 13 категориях, а фильмы "Марти Великолепный", "Франкенштейн", "Сентиментальная ценность" и "Гамнет" получили по нескольку ключевых номинаций.

Особое внимание привлекли проекты, имеющие отношение к России. В список номинантов вошли документальный фильм "Господин Никто против Путина", а также анимационная лента "Три сестры" режиссёра Константина Бронзита.

Номинация "Лучший фильм"

За главную награду будут бороться десять картин:

"Бугония", "F1", "Франкенштейн", "Гамнет", "Марти Великолепный", "Битва за битвой", "Секретный агент", "Сентиментальная ценность", "Грешники" и "Сны поездов".

Лучшие режиссёры

В режиссёрской категории представлены:

Хлоя Чжао — "Хэмнет"

Джош Сэфди — "Марти Великолепный"

Пол Томас Андерсон — "Битва за битвой"

Йоаким Триер — "Сентиментальная ценность"

Райан Куглер — "Грешники"

Для Пола Томаса Андерсона эта номинация стала уже 12-й в карьере, однако статуэтка пока остаётся для него недосягаемой.

Актёрские категории

На "Оскар" за лучшую мужскую роль первого плана претендуют:

Тимоти Шаламе ("Марти Великолепный"), Леонардо Ди Каприо ("Битва за битвой"), Итан Хоук ("Голубая Луна"), Майкл Б. Джордан ("Грешники") и Вагнер Моура ("Секретный агент").

В категории "Лучшая актриса" номинированы:

Джесси Бакли ("Гамнет"), Роуз Бирн ("Я бы тебя пнула, если бы могла"), Кейт Хадсон ("Мелодия их мечты"), Ренате Реинсве ("Сентиментальная ценность") и Эмма Стоун ("Бугония").

За звание лучшего актёра второго плана будут бороться Бенисио Дель Торо и Шон Пенн (оба — "Битва за битвой"), Джейкоб Элорди ("Франкенштейн"), Делрой Линдо ("Грешники") и Стеллан Скарсгард ("Сентиментальная ценность").