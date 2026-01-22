Названы пять нарушений ПДД, за которые водителей направляют на пересдачу экзамена
Пересдача теоретического экзамена обязательна при повторных нарушениях ПДД.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане за ряд повторных нарушений правил дорожного движения водителей могут направить на обязательную пересдачу теоретического экзамена. При этом водительского удостоверения нарушителя сразу не лишают, однако пройти тестирование необходимо в установленный срок, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на kolesa.kz.
Проверка знаний ПДД применяется как дополнительная мера для повышения ответственности водителей и профилактики нарушений. После уплаты штрафа автомобилист специальным постановлением направляется на сдачу теоретического экзамена. Водительское удостоверение в этом случае изымается, но права сразу не аннулируются.
Сдать теоретический экзамен необходимо в течение двух месяцев. В случае если водитель не проходит тестирование в установленный срок, его удостоверение аннулируется по решению суда, после чего получать права придётся заново — с повторной сдачей как теории, так и практического экзамена по вождению.
В настоящее время в Административном кодексе предусмотрены пять нарушений ПДД, за которые применяется переэкзаменовка:
-
Часть 4 статьи 594 КоАП РК — повторный в течение года выезд на перекрёсток или пересечение проезжей части при образовавшемся заторе, что привело к созданию препятствия для движения транспорта в поперечном направлении. Штраф — 7 МРП (30 275 тенге).
-
Часть 4 статьи 596 КоАП РК — повторное в течение года движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона, а также пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней. Штраф — 13 МРП.
-
Часть 2 статьи 598 КоАП РК — повторное в течение года непредоставление преимущества спецтранспорту с включёнными световыми и звуковыми сигналами. Санкция предусматривает штраф 40 МРП либо общественные работы сроком до 20 часов.
-
Часть 2 статьи 599 КоАП РК — повторный в течение года проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика. Штраф — 15 МРП.
-
Часть 2 статьи 600 КоАП РК — повторное в течение года непредоставление преимущества в движении пешеходам или другим участникам дорожного движения, за исключением спецтранспорта. Штраф — 15 МРП.
Самое читаемое
- Жанибек Алимханулы получил официальное наказание по допинговому делу
- В Шымкенте разыскивают подозреваемых в убийстве 40-летнего мужчины
- 22 погибших: В Индии продолжается охота на агрессивного дикого слона
- Казахстанские хоккеистки одержали вторую победу на ЧМ в Стамбуле
- Бектенов поручил прекратить финансирование элитных частных школ