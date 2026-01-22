В Казахстане за ряд повторных нарушений правил дорожного движения водителей могут направить на обязательную пересдачу теоретического экзамена. При этом водительского удостоверения нарушителя сразу не лишают, однако пройти тестирование необходимо в установленный срок, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на kolesa.kz.

Проверка знаний ПДД применяется как дополнительная мера для повышения ответственности водителей и профилактики нарушений. После уплаты штрафа автомобилист специальным постановлением направляется на сдачу теоретического экзамена. Водительское удостоверение в этом случае изымается, но права сразу не аннулируются.

Сдать теоретический экзамен необходимо в течение двух месяцев. В случае если водитель не проходит тестирование в установленный срок, его удостоверение аннулируется по решению суда, после чего получать права придётся заново — с повторной сдачей как теории, так и практического экзамена по вождению.

В настоящее время в Административном кодексе предусмотрены пять нарушений ПДД, за которые применяется переэкзаменовка: