Более 1400 человек погибли в ДТП в Казахстане с начала года

С начала 2026 года в Казахстане зарегистрировали более 27 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Несмотря на снижение аварийности, за девять месяцев полицейские выявили почти 12 млн нарушений ПДД. В каких регионах происходит больше всего аварий, где выше доля ДТП со смертельным исходом и какие меры принимаются для повышения безопасности на дорогах – в материале BAQ.KZ.

Сколько человек погибли на дорогах Казахстана

При этом за девять месяцев 2026 года в стране погибли 1 432 человека, ещё 33 289 получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество погибших сократилось на 15,7%, раненых – на 6,8%, а общее число ДТП – на 5%.

Более 27 тысяч ДТП с начала года

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстан, с 1 января по 29 октября 2026 года в Казахстане зарегистрировано 27 445 дорожно-транспортных происшествий.

Из них 1 207 аварий закончились смертельным исходом, что составляет 4,4% от общего количества ДТП.

Наибольшее число происшествий зафиксировано в Алматы – 6 244 случая, или около 23% от общего показателя по стране.

На втором месте Алматинская область – 2 965 ДТП, на третьем Астана – 1 992.

Далее следуют Актюбинская область – 1 559 аварий, Жамбылская – 1 541, Шымкент – 1 375 и Атырауская область – 1 328.

В каких регионах выше доля смертельных ДТП

Несмотря на то что Алматы лидирует по общему количеству аварий, наиболее высокая доля происшествий со смертельным исходом зафиксирована в других регионах.

Так, в Туркестанской области этот показатель составил 16,6%, в области Абай – 13%, Карагандинской области – 9,14%, области Жетысу – 8,44%, Жамбылской области – 8,24%.

Для сравнения, в Астане доля ДТП со смертельным исходом составила 0,9%, в Алматы – 0,43%.

Кто чаще становится виновником аварий

По данным Qamqor, в 23 814 зарегистрированных ДТП указана вина водителей. Ещё в 399 случаях – вина пешеходов.

Кроме того, четыре происшествия связаны с виной дорожных служб и столько же – коммунальных служб.

Почти 12 миллионов нарушений ПДД

В пресс-службе Министерства внутренних дел Казахстана сообщили BAQ.KZ, что за девять месяцев 2026 года на дорогах страны пресечено 11,9 млн нарушений правил дорожного движения.

Среди них более 19 тысяч фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения и свыше 247 тысяч случаев использования мобильных телефонов за рулём.

Кроме того, 2,4 тысячи водителей лишены права управления автотранспортом.

При этом в МВД отмечают снижение основных показателей аварийности.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП сократилось на 5%, число раненых – на 7%, погибших – на 16%.

Где аварий стало меньше

Положительная динамика наблюдается в большинстве регионов страны.

По данным, опубликованным Energyprom.kz, за январь-август 2026 года количество ДТП сократилось в 17 из 20 регионов Казахстана, а число погибших – в 16.

Наиболее заметное снижение аварийности зафиксировано в области Улытау – на 41,1%, области Абай – на 33,3% и Мангистауской области – на 20,1%.

Число погибших сильнее всего сократилось в Восточно-Казахстанской области – на 37,8%, Алматинской – на 31,1% и Атырауской – на 27,1%.

Ранее cмертельная авария произошла в области Жетысу: погибли двое.