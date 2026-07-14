На трассе Алматы – Усть-Каменогорск произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли два человека, еще восемь получили различные травмы.

По данным Департамента полиции области Жетысу, ДТП произошло на 171-м километре автодороги. По предварительным данным, водитель Toyota Camry не справился с управлением и допустил столкновение с другой Toyota Camry, двигавшейся во встречном направлении.

От полученных травм 56-летний водитель одной из машин скончался на месте. Еще восемь человек были доставлены в медицинское учреждение.

Позже стало известно, что второй водитель, несмотря на оказанную помощь врачей, также умер в больнице.

По факту аварии начато расследование. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее женщина погибла в массовом ДТП на трассе "Алматы – Усть-Каменогорск".

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