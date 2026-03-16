В Казахстане по итогам 2025 года естественный прирост населения составил 200,3 тыс. человек. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики. За год в стране родилось 335 тыс. детей, тогда как число умерших составило 134,7 тыс. Человек, передает BAQ.kz.

Одновременно в стране было зарегистрировано 115,9 тыс. браков и 45,7 тыс. разводов. Таким образом, примерно на каждые два с половиной брака приходится один развод.

Наиболее высокий уровень рождаемости зафиксирован в Туркестанской области 22,22 на 1000 человек населения. Высокие показатели также отмечены в городе Шымкент (21,76) и Мангистауской области (21,40). Основная доля рождений приходится на женщин в возрасте 25–29 лет 27%, а также на женщин 30–34 лет 26,1%.

Самые высокие показатели смертности наблюдаются в северных регионах страны. В Северо-Казахстанской области коэффициент смертности составил 11,69 на 1000 населения, в Восточно-Казахстанской 11,42, в Костанайской области 10,03. По данным статистиков, это связано с более высокой долей пожилого населения в этих регионах.

Основными причинами смерти в Казахстане остаются болезни системы кровообращения 22,5%. Далее следуют болезни нервной системы 17,8%, новообразования 10,4%, болезни органов дыхания 10,2% и болезни органов пищеварения 8,1%. Несчастные случаи, отравления и травмы составляют 7,2% от общего числа смертей.

Также сообщается, что в 2025 году умерли 2 715 детей в возрасте до пяти лет. Из них 1 992 младенцы до одного года. Коэффициент младенческой смертности составил 5,85 на 1000 живорождённых.