В Казахстане с начала 2026 года краткосрочным профессиональным обучением охвачено более 22 тыс. человек, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, на 1 апреля обучение для получения новых навыков и повышения квалификации прошли 22 051 человек. Программы ориентированы в первую очередь на безработных и позволяют освоить востребованные профессии в срок до шести месяцев.

Обучение организуется в нескольких форматах: в учебных центрах по заявкам работодателей, непосредственно на рабочих местах, а также онлайн через портал Skills Enbek. Наибольший охват обеспечивает дистанционный формат - им воспользовались около 21,6 тыс. человек.

Обучение в учебных организациях пока остаётся менее массовым: по направлению карьерных центров туда были направлены 163 человека, из которых завершили курсы 10, а трудоустроены - 9. На рабочих местах с начала года обучались 288 человек, при этом с ними заключаются трудовые договоры, а выплаты осуществляются через центры трудовой мобильности.

В региональном разрезе наибольшее число участников зафиксировано в Актюбинской области - около 2,6 тыс. человек, в Шымкенте - 2,3 тыс., в Туркестанской и Кызылординской областях - по 1,6 тыс., а также в Костанайской области - 1,5 тыс.

Среди наиболее востребованных направлений обучения - повар, швея, бухгалтер-кассир, парикмахер, тракторист-машинист сельхозпроизводства, мастер маникюра и стилист.

Для участия в программе необходимо обратиться в карьерный центр по месту жительства, а в сельской местности - к акимам. Участникам предоставляются меры господдержки, включая оплату обучения, стипендии или зарплату, а также компенсации на проезд и проживание при необходимости.

