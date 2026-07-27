Самые высокие темпы роста строительства прогнозируются в области Улытау, области Абай и Кызылординской области. Об этом сообщили на заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством заместителя премьер-министра и министра национальной экономики Серика Жумангарина, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики.

Строительство остается отраслью с наиболее высокими темпами роста в стране. По итогам семи месяцев ожидается дальнейшее увеличение объема строительных работ и сохранение высокой динамики в отрасли.

Основное внимание на заседании уделили ненефтяному сектору. В условиях временного снижения объемов нефтедобычи именно эти отрасли остаются ключевыми драйверами роста экономики. Речь идет о строительстве, обрабатывающей промышленности, торговле, транспорте и сельском хозяйстве.

Обрабатывающая промышленность ускорила рост

В обрабатывающей промышленности объем производства увеличился на 9,8%. Основной вклад обеспечили машиностроение с ростом на 23,2%, химическая промышленность на 19%, производство продуктов питания на 14,7% и легкая промышленность на 89,2%. По итогам семи месяцев ожидается сохранение аналогичных темпов.

В торговле динамика также положительная. За первое полугодие товарооборот достиг 36,2 трлн тенге, индекс физического объема торговли составил 105,7%. Регионам поручено обеспечить реализацию дорожных карт развития торговли, которые предусматривают запуск новых инвестиционных проектов.

В транспортной отрасли объемы перевозок растут, однако темпы сдерживает снижение транспортировки нефти и газа. Серик Жумангарин поручил максимально использовать транзитный потенциал страны, прежде всего на железнодорожном и автомобильном направлениях.

Рост сельского хозяйства продолжается

В сельском хозяйстве по итогам семи месяцев ожидается устойчивый рост, а также увеличение производства продуктов питания и напитков. Динамику обеспечивают уборочная кампания, развитие животноводства и рекордные объемы льготного финансирования агропромышленного комплекса. Существенный вклад в рост отрасли начинают вносить молочно-товарные фермы, построенные на льготных условиях в 2024 и 2025 годах и выходящие сейчас на проектную мощность. Это уже отражается на производстве молока. За первое полугодие 2026 года его объем составил 1,9 млн тонн, это на 2,4% больше, чем за тот же период 2025 года.

Подводя итоги заседания, вице-премьер отметил, что в стране продолжается реализация масштабных инфраструктурных проектов, которые должны обеспечить долгосрочный экономический рост.