С начала 2025 года казахстанцы стали чаще пользоваться транспортом и одновременно — больше на него тратить, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

За январь–август объем пассажироперевозок автомобильным и городским электрическим транспортом достиг 1,2 млрд человек, что на 11,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшая нагрузка пришлась на Алматы, где за восемь месяцев было перевезено почти 315 млн пассажиров — более четверти от общего числа по стране. За ним следуют Астана и Карагандинская область. Однако не только число поездок растет — увеличиваются и расходы населения.

Во втором квартале текущего года средняя казахстанская семья потратила на транспортные услуги 25,2 тыс. тенге — это на 6,5% больше, чем годом ранее. Наибольшие затраты понесли домохозяйства в Мангистауской области, где траты составили 38,4 тыс. тенге в квартал. В Алматы этот показатель чуть ниже — 37,4 тыс. тенге, за ним следуют Алматинская область с 35,3 тыс., Атырауская — 30 тыс., Кызылординская — 29 тыс. и Астана — 26,5 тыс. На другом конце списка — жители Северо-Казахстанской области, которые тратят в среднем всего 13,5 тыс. тенге, а также Акмолинской (13,6 тыс.) и Жетысуской (15,2 тыс.) областей.

Рост цен на транспорт также подтверждают официальные данные. В августе стоимость услуг автомобильного пассажирского транспорта увеличилась на 1,9% за месяц и на 5,8% в годовом выражении. Больше всего за последний месяц подорожал проезд в городском автобусе — на 3,3%, междугородние автобусы прибавили 1,6%, тогда как такси немного подешевело — на 0,3%. Тем не менее, в годовом сравнении именно такси стало дороже всего — цены выросли сразу на 11%, в то время как городские перевозки стали дороже на 4%, а междугородние — на 3,8%.

На уровне регионов динамика различается. В августе сразу в восьми регионах были зафиксированы ощутимые месячные повышения тарифов, в том числе в Алматинской области, где стоимость транспортных услуг выросла сразу на 22,1%. Менее заметный, но всё же значимый рост произошёл в Северо-Казахстанской (2,7%), Карагандинской (2,1%), Туркестанской (2%) и Павлодарской (1,4%) областях. В Алматы и Шымкенте, напротив, цены снизились — на 0,7% и 1,7% соответственно. В остальных регионах стоимость проезда осталась на уровне июля.

Годовая динамика цен показывает ещё более выраженную тенденцию к подорожанию. В 19 из 20 регионов страны стоимость транспортных услуг выросла по сравнению с августом 2024 года. Исключение — Атырауская область, где цены остались без изменений. Наибольший рост зафиксирован в Алматинской области — на 22,1%, в Жамбылской — на 16,3%, в Туркестанской — на 14,5%. При этом в Астане, Алматы и Павлодарской области рост был минимальным: всего 0,1%, 1% и 1,4% соответственно.

Параллельно с ростом трат растут и доходы транспортных компаний. За восемь месяцев они получили 311,4 млрд тенге от перевозки пассажиров — почти на 56% больше, чем годом ранее. Грузоперевозки также показали рост — на 1,8% по объему и на 31,5% по грузообороту. Доходы от перевозки грузов и багажа достигли 930,6 млрд тенге, а аренда транспорта с водителем принесла ещё 143,6 млрд тенге.

Однако инвестиционная активность в секторе замедляется. За январь–август вложения в сферу автомобильного и городского электрического транспорта составили 53,6 млрд тенге — это на 13,6% меньше, чем год назад. При этом больше всего инвестиций пришлись на автобусные перевозки и метрополитен, а лидером по вложениям стал Алматы с ростом на 87,3% за год. В то же время Северо-Казахстанская область зафиксировала минимальные инвестиции — всего 10,7 млн тенге против почти полумиллиарда годом ранее.

Несмотря на снижение вложений, интерес к развитию сферы грузового транспорта сохраняется: инвестиции в этот сектор за год выросли на треть и составили 46,4 млрд тенге. Это говорит о том, что логистика и коммерческие перевозки остаются важным направлением, особенно на фоне растущего спроса.