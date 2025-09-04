В Казахстане продолжает углубляться экономическое неравенство: за 2023 год разрыв между доходами 10% самых бедных и 10% самых обеспеченных граждан достиг рекордных 6,2 раза, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz.

Такие данные приводит Бюро национальной статистики (БНС). Пять лет назад этот показатель держался на уровне 5,9–6 раз, но за последний год ситуация ухудшилась.

Эксперты БНС распределяют население на 10 децильных групп. При этом к бедным можно отнести не только первые 10%, но и ещё четыре следующих группы: их среднедушевые доходы не достигают даже минимальной зарплаты в 85 тысяч тенге. Вся эта половина населения в совокупности получает лишь 30,2% от общего дохода страны.

В то же время 10% самых обеспеченных казахстанцев аккумулируют почти четверть всех доходов (24,1%). Однако разброс внутри этой группы большой: от 181 тыс. до 1,6 млн тенге в месяц. Получается, что даже те, кто зарабатывает менее 200 тыс. тенге, попадают в категорию "самых обеспеченных". В действительности, по-настоящему богатые составляют лишь малую часть из этой условной верхушки.

Согласно данным по наёмным работникам, в 2024 году только 3,3% казахстанцев зарабатывали более 1 млн тенге, а тех, кто получал менее 100 тыс. тенге, было почти в пять раз больше — 6,1%.

Больше всего "миллионников" оказалось в Мангистауской (14,5%) и Атырауской (11,5%) областях, а также в Алматы (6%) и Астане (4,8%). В то же время наибольшая доля низкооплачиваемых сотрудников — в Туркестанской (11,1%), СКО (10,3%) и Жамбылской (10%) областях. Эти же регионы лидируют по уровню бедности.

Несмотря на разницу в доходах, даже самые обеспеченные казахстанцы тратят значительную часть своего бюджета на еду — 51,7% против 60,6% у малообеспеченных. Для сравнения: в странах Европы доля расходов на продовольствие редко превышает 10–12%.

Однако разница становится заметной, если заглянуть в детали. Например, богатые могут позволить себе питаться в ресторанах (3,4% бюджета), тогда как бедные — лишь 0,8%. На алкоголь обеспеченные тратят 0,9%, а малообеспеченные — 0,2%.

Также у обеспеченных граждан значительно выше кредитная нагрузка — 11,5% от расходов, против 3,6% у бедных. Это связано как с более активным потреблением, так и с доступом к крупным займам.

Экономисты отмечают: проблема не только в расслоении по доходам, но и в структуре экономики, где многие не имеют доступа к высокооплачиваемым отраслям. Кроме того, неравномерное развитие регионов усугубляет ситуацию, укрепляя разрыв между мегаполисами и сельскими районами.