В Алматы детям проводят сотни сложнейших и высокотехнологичных операций — от имплантации аппаратов, управляющих нервами, до пересадки печени и "перезапуска" костного мозга. Стоимость таких вмешательств варьируется от 1 до 20 млн тенге, однако для родителей они абсолютно бесплатны — всё оплачивается за счёт ОСМС, передаёт BAQ.KZ.

Только за первые шесть месяцев 2025 года в алматинских клиниках проведено порядка 500 подобных операций.

Самые дорогостоящие процедуры:

Трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток — 17–20 млн тенге. Применяется при тяжёлых заболеваниях крови и костного мозга. За полгода проведено 18 операций.

Стимуляция блуждающего нерва при фармакорезистентной эпилепсии — 9,9 млн тенге. Метод помогает детям жить без судорог; 5 операций уже проведено.

Имплантация кохлеарного слухового аппарата — 7,8 млн тенге. Вернёт слух детям с тяжёлой тугоухостью; 94 операции за полгода.

Трансплантация аутологичных стволовых клеток — 5,3 млн тенге. Восстанавливает костный мозг после химиотерапии.

Микрохирургические вмешательства на спинном мозге с нейромониторингом — 4,7 млн тенге.

Рентгенэндоваскулярная эмболизация сосудистых опухолей головы и шеи — 4,1 млн тенге.

Открытая вальвулопластика митрального клапана — 4,1 млн тенге.

Полное восстановление транспозиции магистральных сосудов — 3,1 млн тенге. Спасено 5 новорождённых.

Реконструктивные краниофациальные операции с пластинами — 3,1 млн тенге. Самому младшему пациенту было всего 2 месяца.

Фонд социального медицинского страхования подчёркивает, что такие операции позволяют детям получить современные высокотехнологичные методы лечения без финансовой нагрузки на семьи, обеспечивая сохранение и восстановление здоровья самых маленьких пациентов.