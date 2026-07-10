Названы самые популярные книги среди детей в Казахстане

В стране насчитывается более 300 детских библиотек, а их фонд превышает 7 миллионов книг, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства культуры и информации, постоянными читателями детских библиотек являются более 1,7 миллиона человек.

По данным библиотек, среди самых популярных произведений у юных читателей остаются:

«Менің атым Қожа» – Бердібек Соқпақбаев;

– Бердібек Соқпақбаев; «Жусан иісі» – Сайын Мұратбеков;

– Сайын Мұратбеков; «Әке мен бала» – Ыбырай Алтынсарин;

– Ыбырай Алтынсарин; «Балалық шаққа саяхат» – Бердібек Соқпақбаев;

– Бердібек Соқпақбаев; «Көксерек» – Мухтар Ауэзов.

Государство продолжает модернизировать библиотеки, пополнять книжные фонды и реализовывать проекты, которые помогают привить детям интерес к чтению. В 2026 году книжные фонды библиотек планируют пополнить еще 42 тысячами экземпляров детской и подростковой литературы.

Интерес к книгам растет не только в библиотеках. С начала года в книжных магазинах Казахстана продано более 200 тысяч экземпляров детской литературы.