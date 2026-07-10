Названы самые популярные книги среди детей в Казахстане
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В стране насчитывается более 300 детских библиотек, а их фонд превышает 7 миллионов книг, передает BAQ.KZ.
По данным Министерства культуры и информации, постоянными читателями детских библиотек являются более 1,7 миллиона человек.
По данным библиотек, среди самых популярных произведений у юных читателей остаются:
- «Менің атым Қожа» – Бердібек Соқпақбаев;
- «Жусан иісі» – Сайын Мұратбеков;
- «Әке мен бала» – Ыбырай Алтынсарин;
- «Балалық шаққа саяхат» – Бердібек Соқпақбаев;
- «Көксерек» – Мухтар Ауэзов.
Государство продолжает модернизировать библиотеки, пополнять книжные фонды и реализовывать проекты, которые помогают привить детям интерес к чтению. В 2026 году книжные фонды библиотек планируют пополнить еще 42 тысячами экземпляров детской и подростковой литературы.
Интерес к книгам растет не только в библиотеках. С начала года в книжных магазинах Казахстана продано более 200 тысяч экземпляров детской литературы.
Напомним, в мае Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что развитие культуры чтения станет одним из государственных приоритетов. На церемонии награждения работников культуры он сообщил, что подписал указ о мерах по формированию «Читающей нации».
Документ предусматривает законодательную поддержку библиотек и книгоиздания, создание Национальной цифровой библиотечной платформы, запуск республиканского проекта «10 читателей года», а также разработку концепции «Читающая нация».
По словам Президента, именно культура чтения напрямую влияет на качество образования, уровень человеческого капитала и будущее страны.
«Развитие культуры чтения напрямую связано с качеством нации и развитием человеческого капитала», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также отметил, что Казахстан продолжит создавать условия для популяризации книг среди детей и молодежи, а библиотекари и издатели должны сыграть в этой работе ключевую роль.
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