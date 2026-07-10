Названы самые популярные книги среди детей в Казахстане

10 Июля 2026, 13:10
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Baq.kz 10 Июля 2026, 13:10
10 Июля 2026, 13:10
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Фото: Baq.kz

В стране насчитывается более 300 детских библиотек, а их фонд превышает 7 миллионов книг, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства культуры и информации, постоянными читателями детских библиотек являются более 1,7 миллиона человек.

По данным библиотек, среди самых популярных произведений у юных читателей остаются:

  • «Менің атым Қожа» – Бердібек Соқпақбаев;
  • «Жусан иісі» – Сайын Мұратбеков;
  • «Әке мен бала» – Ыбырай Алтынсарин;
  • «Балалық шаққа саяхат» – Бердібек Соқпақбаев;
  • «Көксерек» – Мухтар Ауэзов.

Государство продолжает модернизировать библиотеки, пополнять книжные фонды и реализовывать проекты, которые помогают привить детям интерес к чтению. В 2026 году книжные фонды библиотек планируют пополнить еще 42 тысячами экземпляров детской и подростковой литературы.

Интерес к книгам растет не только в библиотеках. С начала года в книжных магазинах Казахстана продано более 200 тысяч экземпляров детской литературы.

Напомним, в мае Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что развитие культуры чтения станет одним из государственных приоритетов. На церемонии награждения работников культуры он сообщил, что подписал указ о мерах по формированию «Читающей нации».

Документ предусматривает законодательную поддержку библиотек и книгоиздания, создание Национальной цифровой библиотечной платформы, запуск республиканского проекта «10 читателей года», а также разработку концепции «Читающая нация».

По словам Президента, именно культура чтения напрямую влияет на качество образования, уровень человеческого капитала и будущее страны.

«Развитие культуры чтения напрямую связано с качеством нации и развитием человеческого капитала», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил, что Казахстан продолжит создавать условия для популяризации книг среди детей и молодежи, а библиотекари и издатели должны сыграть в этой работе ключевую роль.

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