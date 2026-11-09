Названы самые популярные платные трассы Казахстана

АО «НК «КазАвтоЖол» представило рейтинг 28 платных участков республиканских автомобильных дорог по итогам января–октября 2026 года. За десять месяцев на них зарегистрировано 68,3 миллиона проездов. Наибольшая транспортная активность отмечена на направлении Алматы – Конаев, которое возглавило список с результатом более 10,8 миллиона проездов.

При этом почти половина общего трафика – 33,5 миллиона проездов, или 49,1%, – приходится на пять наиболее востребованных автомобильных направлений.

Первое место занимает трасса Алматы – Конаев, где за отчётный период зарегистрировано 10 834 980 проездов. Вторую позицию занимает участок Шымкент – граница Узбекистана с показателем 8 033 519. Замыкает тройку лидеров направление Шымкент – Тараз, по которому совершено 5 652 809 проездов.

В первую пятёрку также вошли автомобильные дороги Тараз – Кайнар с результатом 4 964 599 проездов и Шымкент – Кызылорда, где показатель составил 4 061 676.

Таким образом, наиболее интенсивное движение сосредоточено на южных и юго-восточных направлениях страны. Эти маршруты обеспечивают транспортное сообщение между крупными городами, экономическими центрами и международными автомобильными коридорами.

Высокие показатели демонстрируют и платные трассы центральных и северных регионов. Так, на участке Астана – Темиртау зарегистрировано около 3,7 млн проездов, на направлении Астана – Щучинск — 3, 4 млн, а на трассе Конаев – Талдыкорган — 3,2 млн.

В целом на десять наиболее востребованных платных участков приходится 48,8 миллиона проездов, или 71,5% от общего показателя за десять месяцев. Это свидетельствует о высокой концентрации транспортных потоков на основных автомобильных магистралях страны.

Полный рейтинг платных дорог Казахстана за 10 месяцев 2026 года



1. Алматы – Конаев – 10 834 980

2. Шымкент – граница Узбекистана – 8 033 519

3. Шымкент – Тараз – 5 652 809

4. Тараз – Кайнар – 4 964 599

5. Шымкент – Кызылорда – 4 061 676

6. Астана – Темиртау – 3 698 981

7. Астана – Щучинск – 3 407 291

8. Конаев – Талдыкорган – 3 193 009

9. Обход Тараза (Кайнар – Шымкент) – 2 526 954

10. Щучинск – Кокшетау – 2 446 971

11. Костанай – Денисовка – 2 307 727

12. Алматы – Хоргос – 2 262 135

13. Астана – Павлодар – 2 177 036

14. Караганда – Балхаш – Бурылбайтал – 1 749 169

15. Кызылорда – Аральск – 1 518 380

16. Кокшетау – Петропавловск – 1 517 210

17. Павлодар – Семей – Калбатау — 1 135 232

18. Актобе – граница РФ (Оренбург) – 1 133 840

19. Шу – Бурылбайтал – 945 933

20. Костанай – граница РФ (Троицк) – 789 421

21. Кандыагаш – Макат – 784 775

22. Павлодар – граница РФ (Омск) – 751 516

23. Уральск – граница РФ (Самара) – 573 394

24. Талдыкорган – Усть-Каменогорск – 500 670

25. Уральск – граница РФ (Саратов) – 487 254

26. Ушарал – Достык – 472 465

27. Бурылбайтал – Курты – 264 253

28. Бейнеу – Акжигит (граница Узбекистана) – 130 616

Важно: статистика отражает количество зарегистрированных проездов, а не число уникальных автомобилей. Один и тот же транспорт может неоднократно пересекать один или несколько платных участков.

По итогам десяти месяцев 2026 года платные автомобильные дороги остаются важной частью транспортной инфраструктуры Казахстана, обеспечивая сообщение между регионами, крупными городами и международными направлениями.