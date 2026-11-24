Названы самые популярные виды транспорта в Казахстане
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За десять месяцев 2026 года в Казахстане зарегистрировали 1,6 млрд пассажирских поездок – на 2,9% больше, чем годом ранее. При этом казахстанцы стали преодолевать более длинные расстояния, а самый заметный рост пассажирских перевозок среди регионов показал Шымкент, передаёт BAQ.KZ.
С января по октябрь доходы от пассажирских перевозок в стране достигли 1,4 трлн тенге. Пассажирооборот – суммарное расстояние, которое преодолели все пассажиры, – вырос на 8,1% и составил 80,3 млрд пассажиро-километров.
Автобусы лидируют, авиация приносит миллиарды
Самыми востребованными остаются автомобильный и городской электрический транспорт. На них приходится подавляющее большинство пассажирских поездок в стране. Пассажирооборот этих видов транспорта за год вырос на 9,5%.
Самолётами за десять месяцев воспользовались 13,8 млн пассажиров – на 5,3% больше, чем годом ранее. Доходы от авиаперевозок достигли 852,1 млрд тенге. Это около 61% всех доходов от пассажирских перевозок в Казахстане.
Поездами за этот же период воспользовались 15,7 млн пассажиров.
Заметно вырос интерес и к водному транспорту. Морские и прибрежные перевозки увеличились в 2,5 раза – до 46,8 тыс. пассажиров. Внутренним водным транспортом воспользовались 267,7 тыс. пассажиров, что на 5,8% больше прошлогоднего показателя.
Где пассажиров стало больше
По количеству пассажирских перевозок лидирует Алматы – 394,8 млн. Следом идут Астана с 285,6 млн и Карагандинская область со 122,2 млн.
Однако по темпам роста впереди оказался Шымкент. За год количество перевезённых пассажиров здесь увеличилось сразу на 27,1%.
Заметный рост также зафиксирован в Астане – на 10,3%, Карагандинской области – на 9,2% и области Жетісу – на 8,4%.
Всего на Алматы и Астану приходится более 40% пассажирских перевозок в стране.
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