"Реал" вновь стал клубом с самым высоким доходом в мире, сообщает BAQ.kz со ссылкой на корпорацию Deloitte.

Мадридский "Реал" третий сезон подряд возглавил рейтинг клубов с самым высоким доходом. За сезон-2024/25 выручка "Реала" составила €1,161 млрд, а суммарный доход клуба за сезон превысил €1,2 млрд.

В тройку лидеров впервые с сезона-2019/20 вернулась "Барселона" (€975 млн), третье место заняла мюнхенская "Бавария" (€861 млн).

Общий доход 20 клубов рейтинга достиг рекордных €12,4 млрд, что на 11% больше по сравнению с прошлым сезоном.

Топ-10 клубов по доходам сезона-2024/25 выглядит так:

1."Реал" — €1,161 млрд

2."Барселона" — €974,8 млн

3."Бавария" — €860,6 млн

4.ПСЖ — €837 млн

5."Ливерпуль" — €836,1 млн

6."Манчестер Сити" — €829,3 млн

7."Арсенал" — €821,7 млн

8."Манчестер Юнайтед" — €793,1 млн

9."Тоттенхэм" — €672,6 млн

10."Челси" — €584,1 млн