Названы самые прибыльные футбольные клубы мира

"Реал" вновь стал клубом с самым высоким доходом в мире.

"Реал" вновь стал клубом с самым высоким доходом в мире, сообщает BAQ.kz со ссылкой на корпорацию Deloitte.
 
Мадридский "Реал" третий сезон подряд возглавил рейтинг клубов с самым высоким доходом. За сезон-2024/25 выручка "Реала" составила €1,161 млрд, а суммарный доход клуба за сезон превысил €1,2 млрд.
 
В тройку лидеров впервые с сезона-2019/20 вернулась "Барселона" (€975 млн), третье место заняла мюнхенская "Бавария" (€861 млн).
 
Общий доход 20 клубов рейтинга достиг рекордных €12,4 млрд, что на 11% больше по сравнению с прошлым сезоном.
 
Топ-10 клубов по доходам сезона-2024/25 выглядит так:
1."Реал" — €1,161 млрд
2."Барселона" — €974,8 млн
3."Бавария" — €860,6 млн
4.ПСЖ — €837 млн
5."Ливерпуль" — €836,1 млн
6."Манчестер Сити" — €829,3 млн
7."Арсенал" — €821,7 млн
8."Манчестер Юнайтед" — €793,1 млн
9."Тоттенхэм" — €672,6 млн
10."Челси" — €584,1 млн

