Несмотря на то, что расходы казахстанцев на алкоголь снижаются, количество нарушений, связанных с его употреблением, растёт, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

По данным за январь–сентябрь 2025 года, в стране зарегистрировано 168,4 тыс. административных правонарушений по статье "Распитие алкоголя или появление в общественных местах в состоянии опьянения". Это на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером антирейтинга снова стала Астана — здесь зафиксировано 17,1 тыс. случаев, что на 15% превышает прошлогодние показатели. В тройке также Костанайская область (15,2 тыс.) и Алматы (14,2 тыс.). На другом полюсе — Улытауская область (всего 1,5 тыс. случаев), Шымкент и Жетысуская область.

Большинство нарушителей — 148,2 тыс. человек — отделались штрафами. Однако 12,5 тыс. были арестованы, а 37 человек получили общественные работы. Всего за девять месяцев суды наложили штрафов на 2,3 млрд тенге, но реально взыскано было менее половины — 934 млн тенге.

Интересно, что уголовных преступлений в состоянии опьянения стало меньше — 5,9 тыс. случаев против 6,2 тыс. годом ранее. Чаще всего нетрезвые граждане совершали кражи, ДТП и побои. Однако это не отменяет тревожной тенденции: алкоголь всё ещё остаётся одним из факторов, провоцирующих преступность.

При этом средние траты казахстанских семей на алкоголь упали до 5,1 тыс. тенге в квартал. Год назад этот показатель составлял 5,5 тыс. тенге. Лидерами по потреблению остаются семьи из Карагандинской, Павлодарской областей и Алматы. А вот меньше всего тратят в Мангистауской области — всего 502 тенге на семью в квартал.

На фоне этих данных Министерство внутренних дел предложило запретить розничную продажу алкоголя в обычных магазинах и через интернет. Идея вызвала волну споров: в "Атамекен" считают, что это ударит по малому бизнесу и приведёт к росту теневого рынка. Более 175 тыс. торговых точек по всей стране рискуют потерять значительную долю выручки.

А тем временем цены на алкоголь продолжают расти. За сентябрь они подскочили на 1,3%, а за год — почти на 11%. В лидерах подорожания — Туркестанская, Атырауская и Карагандинская области. Пиво за год прибавило в цене 13%, вино — 10,5%, водка — 8,7%.