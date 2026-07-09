Какие направления стали самыми загруженными в Казахстане

Праздничные выходные 4-6 июля показали рост интереса казахстанцев к автомобильным путешествиям. За три дня на автомобильных дорогах республиканского значения зафиксировали более 3,9 млн проездов.

Эти данные не отражают количество уникальных путешественников, однако позволяют определить, какие направления пользовались наибольшим спросом в период отдыха.

Самым загруженное направление

Наибольший транспортный поток зафиксирован на участке "Шымкент - Кызылорда". За три дня здесь зарегистрировали 442 056 проездов.

Южное направление традиционно остается одним из самых востребованных в летний период. Жители регионов активно ездят между городами, посещают родственников, дачные участки и туристические локации.

Второе место занял маршрут "Астана - Щучинск", где зафиксировано 386 164 проезда. Высокие показатели подтверждают популярность Бурабайской курортной зоны среди жителей столицы и близлежащих регионов.

Еще одним лидирующим направлением стал участок "Тараз - Кайнар" – 324 863 проезда. Также высокий трафик отмечен на маршрутах "Шымкент - Тараз" (303 800 проездов) и Шымкент - граница Узбекистана (269 750 проездов).

Алматинские маршруты также вошли в число популярных

В праздничные дни заметный поток автомобилей наблюдался на направлениях из Алматы в сторону популярных мест отдыха.

На участке "Алматы - Конаев" зарегистрировали 306 966 проездов. Кроме того, значительное количество поездок пришлось на маршруты "Алматы - Хоргос" – 197 499 проездов и "Конаев - Талдыкорган" – 194 119 проездов.

Активность отмечалась и на восточных направлениях. По маршруту "Павлодар - Семей - Калбатау" совершено 198 930 проездов.

Среди других востребованных участков – "Астана - Темиртау" (227 477 проездов) и "Астана - Павлодар" (217 888 проездов).

По итогам трех праздничных дней наиболее популярными стали три основных направления: юг страны, Бурабайская зона и маршруты из Алматы в сторону Конаева, Талдыкоргана и Хоргоса.

На южный и юго-западный коридор пришлось более 1,5 млн проездов – около 40% от общего объема. Направления, связанные с Астаной и северными регионами, обеспечили почти 957 тыс. проездов, а алматинское направление – более 735 тыс.

В компании "ҚазАвтоЖол" отмечают, что статистика подтверждает растущий интерес казахстанцев к внутреннему туризму. Все больше жителей страны выбирают автомобильные поездки для коротких путешествий, отдыха на природе и посещения курортных зон.

Водителям напоминают о необходимости заранее планировать маршрут, соблюдать скоростной режим, учитывать погодные условия и делать остановки во время длительных поездок.

По вопросам, связанным с платными автомобильными дорогами, можно обратиться в круглосуточный контакт-центр 1403.