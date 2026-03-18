В Казахстане определили самые популярные платные автодороги по количеству проездов с начала 2026 года, передает BAQ.kz.

По данным, в стране функционируют 26 платных участков дорог общей протяженностью 4 883 км.

С начала года автомобилисты воспользовались ими более 11,5 млн раз.

Лидером по количеству проездов стал участок Алматы – Конаев, по которому проехали около 1,75 млн раз.

В топ также вошли:

Шымкент – граница Узбекистана — 1,6 млн проездов

Шымкент – Тараз — 1,04 млн

Тараз – Кайнар — 857 тыс

Шымкент – Кызылорда — 790 тыс

Среди наиболее востребованных направлений также оказались:

Конаев – Талдыкорган — 594 тыс

Астана – Темиртау — 513 тыс

Астана – Щучинск — 463 тыс

Алматы – Хоргос — 438 тыс

Костанай – Денисовка — 408 тыс

В список популярных трасс также вошли маршруты, ведущие к государственным границам и крупным региональным центрам, что свидетельствует о высокой транспортной активности внутри страны и в приграничных направлениях.