Названы самые загруженные платные дороги Казахстана
С начала года автомобилисты проехали по платным трассам более 11,5 млн раз.
Сегодня 2026, 18:33
147Фото: Baq.kz
В Казахстане определили самые популярные платные автодороги по количеству проездов с начала 2026 года, передает BAQ.kz.
По данным, в стране функционируют 26 платных участков дорог общей протяженностью 4 883 км.
С начала года автомобилисты воспользовались ими более 11,5 млн раз.
Лидером по количеству проездов стал участок Алматы – Конаев, по которому проехали около 1,75 млн раз.
В топ также вошли:
- Шымкент – граница Узбекистана — 1,6 млн проездов
- Шымкент – Тараз — 1,04 млн
- Тараз – Кайнар — 857 тыс
- Шымкент – Кызылорда — 790 тыс
Среди наиболее востребованных направлений также оказались:
- Конаев – Талдыкорган — 594 тыс
- Астана – Темиртау — 513 тыс
- Астана – Щучинск — 463 тыс
- Алматы – Хоргос — 438 тыс
- Костанай – Денисовка — 408 тыс
В список популярных трасс также вошли маршруты, ведущие к государственным границам и крупным региональным центрам, что свидетельствует о высокой транспортной активности внутри страны и в приграничных направлениях.
