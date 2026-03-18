Названы самые загруженные платные дороги Казахстана

С начала года автомобилисты проехали по платным трассам более 11,5 млн раз.

Сегодня 2026, 18:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Baq.kz Сегодня 2026, 18:33
Сегодня 2026, 18:33
147
Фото: Baq.kz

В Казахстане определили самые популярные платные автодороги по количеству проездов с начала 2026 года, передает BAQ.kz.

 
По данным, в стране функционируют 26 платных участков дорог общей протяженностью 4 883 км.
 
С начала года автомобилисты воспользовались ими более 11,5 млн раз.
 
Лидером по количеству проездов стал участок Алматы – Конаев, по которому проехали около 1,75 млн раз.
 
В топ также вошли:
  • Шымкент – граница Узбекистана — 1,6 млн проездов
  • Шымкент – Тараз — 1,04 млн
  • Тараз – Кайнар — 857 тыс
  • Шымкент – Кызылорда — 790 тыс
Среди наиболее востребованных направлений также оказались:
  • Конаев – Талдыкорган — 594 тыс
  • Астана – Темиртау — 513 тыс
  • Астана – Щучинск — 463 тыс
  • Алматы – Хоргос — 438 тыс
  • Костанай – Денисовка — 408 тыс
В список популярных трасс также вошли маршруты, ведущие к государственным границам и крупным региональным центрам, что свидетельствует о высокой транспортной активности внутри страны и в приграничных направлениях.

Самое читаемое

Наверх