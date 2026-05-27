Названы страны с самым высоким качеством жизни
Компания Remitly опубликовала Индекс иммиграции 2026 года, в котором названы самые привлекательные страны для переезда.
Исследование охватило 82 страны. Эксперты оценивали государства по 34 критериям, включая стоимость жизни, уровень зарплат, безопасность, качество медицины и образования, экологию, инфраструктуру и уровень счастья населения.
Первое место в рейтинге заняла Швейцария, которая годом ранее была второй. Авторы исследования отмечают высокий уровень доходов, качественную медицину, безопасность и развитую инфраструктуру. Дополнительным плюсом стали большое сообщество иммигрантов и наличие международных школ.
На втором месте расположилась Исландия. Страна получила высокие оценки за безопасность, экологию и качество жизни. Третью строчку занял Люксембург благодаря высоким зарплатам, удобному транспорту и стабильной экономике.
В пятёрку лучших также вошли Австралия и Германия.
Топ-10 стран для переезда в 2026 году:
-
Швейцария
-
Исландия
-
Люксембург
-
Австралия
-
Германия
-
Ирландия
-
США
-
Дания
-
Норвегия
-
Испания
Лучшие страны для семей с детьми
По данным исследования, лучшей страной для семейной жизни стала Испания. При составлении рейтинга учитывались качество образования, декретные условия, расходы на уход за детьми и количество международных школ.
Также в десятку лучших для семей вошли Китай, США, Шри-Ланка, ОАЭ и Австралия.
Где лучше соотношение доходов и расходов
Отдельно аналитики оценили страны по уровню покупательной способности и расходам на жильё, аренду и питание.
Лучший баланс доходов и расходов показала Саудовская Аравия. Среди европейских стран самые высокие позиции заняли Норвегия и Дания.
В топ-10 по этому показателю также вошли Бангладеш, США, Оман, Пакистан и Непал.
