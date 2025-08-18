Платформа Resume, исследующая рынок труда в разных странах, составила рейтинг самых длинных оплачиваемых отпусков и праздничных дней, передает BAQ.KZ.

Абсолютным лидером оказался Иран — 53 дня оплачиваемого отдыха в году (26 отпускных и 27 праздничных). На втором месте — Сан-Марино (46 дней), за ним следуют Йемен, Андорра, Бахрейн, Бутан, Мадагаскар, Нигер и Того (от 43 до 45 дней), пишет energyprom.kz.

В то же время в Федеративных Штатах Микронезии наименее продолжительный отдых — всего 9 оплачиваемых дней в году. США, Науру и Кирибати также входят в число стран с самыми короткими отпусками.

В Центральной Азии лидируют Россия и Туркменистан — по 42 дня.

В Казахстане аналитики Resume насчитали 37 оплачиваемых дней отдыха (18 отпускных и 19 праздничных). Однако с учётом особенностей Трудового кодекса и переноса праздничных дней фактически казахстанцы отдыхают 33 дня и более.

В Кыргызстане, согласно Resume, оплачиваемый отдых составляет 32 дня. Но если учитывать нормы Трудового кодекса страны, то отпуск длится 28 календарных дней, при этом оплачиваются и выходные. В итоге общая продолжительность отдыха достигает 40 дней, что ставит Кыргызстан на третье место в ЦА и ЕАЭС после России и Туркменистана.

В Узбекистане, где отпуск недавно увеличили с 15 до 21 дня, суммарно насчитывается 28 оплачиваемых дней отдыха. В Беларуси и Таджикистане — по 33 дня, в Армении — 32 дня.

Таким образом, среди стран региона казахстанцы отдыхают дольше узбекистанцев, но меньше кыргызстанцев.