7 февраля стартовали зимние Олимпийские игры-2026, и вместе с началом соревнований стали известны размеры государственных выплат, которые предусмотрены для казахстанских спортсменов за успешные выступления, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Согласно установленным нормам, за золотую медаль олимпийский чемпион из Казахстана получит 250 тысяч долларов — это порядка 123,3 млн тенге. Обладателям серебряных наград полагается 150 тысяч долларов (около 74 млн тенге), а бронзовых — 75 тысяч долларов, что составляет примерно 37 млн тенге.

Поощрение предусмотрено не только для призёров. Спортсмены, занявшие четвёртое и пятое места, получат 30 тысяч (14,8 млн тенге) и 10 тысяч долларов (4,9 млн тенге) соответственно. Даже шестое место на Олимпиаде приносит вознаграждение — 5 тысяч долларов (около 2,47 млн тенге).

Первый подобный финансовый результат для сборной Казахстана уже зафиксирован: конькобежка Надежда Морозова, занявшая шестое место в забеге на 3000 метров, может рассчитывать на соответствующую выплату.