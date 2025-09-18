Названы три области, которые отстают в подготовке к отопительному сезону
Регионы не успевают к старту отопительного сезона
В Комитете государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан прошло республиканское селекторное совещание, посвящённое вопросам подготовки к предстоящему отопительному сезону 2025–2026 годов, передает BAQ.KZ.со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В мероприятии приняли участие ключевые представители Министерства промышленности и строительства, акиматов крупных городов — Астаны, Алматы и Шымкента, а также руководители АО "KEGOC", АО "НК "Қазақстан темір жолы", АО "КазТрансГаз Аймак" и других энергетических предприятий страны.
В ходе совещания были рассмотрены отчёты о ходе ремонтных кампаний энергоисточников и электрических и тепловых сетей. Особое внимание было уделено регионам с низкими темпами подготовки — Костанайской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях, области Улытау, а также котельным в городах Аягоз и Сатпаев.
Также была отмечена необходимость усиления контроля за сроками ремонта основного оборудования на ряде электростанций, чтобы избежать сбоев в подаче тепла в зимний период.
По итогам совещания местным исполнительным органам и энергетическим компаниям были даны чёткие поручения обеспечить своевременную и качественную подготовку к отопительному сезону, чтобы жители страны могли встретить зиму в тепле и комфорте.
