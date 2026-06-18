Названы три причины задержки судоходства через Ормузский пролив
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После заявления президента США Дональда Трампа о соглашении между США и Ираном он сообщил, что Ормузский пролив "открыт" и призвал суда возобновить движение.
Однако, по данным системы отслеживания судов MarineTraffic, ситуация на практике пока почти не изменилась. С момента объявления соглашения через пролив, по оценкам, прошло лишь около семи судов. При этом в районе Персидского залива сейчас могут ожидать прохода около 580 судов, включая танкеры и грузовые корабли.
По данным аналитиков, в регионе находится более 250 танкеров и свыше 330 грузовых судов. Около 75% танкеров остаются на якоре возле портов Саудовской Аравии, Ирака и Объединённых Арабских Эмиратов.
Специалисты объясняют, почему движение через Ормузский пролив пока не восстановилось до обычного уровня. Есть три главные причины:
1. Проблемы с безопасностью
Судоходные компании опасаются рисков после недавнего обострения конфликта в регионе. Перевозчики не хотят отправлять суда в потенциально опасную зону.
2. Возможная угроза мин
После военных действий остаются опасения, что в районе могут быть мины или другие угрозы для судов, что делает проход через пролив рискованным.
3. Дополнительные сборы и пошлины
Также обсуждаются возможные новые тарифы и ограничения, которые могут увеличивать стоимость прохода и задерживать движение.
Эксперты отмечают, что даже после политических заявлений судоходству требуется время, чтобы вернуться к нормальному уровню. По словам аналитиков, сначала может произойти массовый выход судов, которые сейчас ожидают в Персидском заливе, и только затем движение стабилизируется.
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