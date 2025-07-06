Во Дворце имени Жаксылыка Ушкемпирова прошли финальные поединки третьего этапа Кубка мира по боксу, передает BAQ.kz.

Первой от Казахстана в ринг вышла 3-кратная чемпионка мира Назым Кызайбай. В решающем бою весовой категории до 48 ей противостояла Минакши Минакши из Индии.

Поединки Назым до финала:

1/8 финала. Приянка Диллон 5:0

1/4 финала. Фарзона Фозилова (чемпионка Азии) 5:0

1/2 финала. Хикару Шинохара 4:1

Кроме того, Бекзад Нурдаулетов завоевал "золото" домашнего Кубка мира. В финале весовой категории до 85 кг чемпион мира 2019 года Бекзад Нурдаулетов одолел соперника из Индии Жугну Жугну со счетом 5:0. Причем в первом раунде сопернику открывали счет.

Добавим, что на этапе Кубка мира в Бразилии (30 марта - 6 апреля) в этой весовой категории чемпионом стал Даулет Тулемисов.

Поединки Бекзада Нурдаулетова на Кубке мира:

1/4 финала Лачлан Лаусон 5:0

1/2 финала Самет Ерсой 5:0

Нурбек Оралбай стал серебряным призером Кубка мира. В финале весовой кители до 80 кг чемпион мира Нурбек Оралбай уступил французскому боксеру 80 Иожерлину Сезару.

Добавим, что на этапе Кубка мира в Бразилии (30 марта - 6 апреля) в этой весовой категории бронзовую медаль завоевал Диас Молжигитов.

Поединки Нурбека Оралбай на Кубке мира:

1/8 финала. Мурад Аллахвердиев 5:0

1/4 финала. Лакшая Шахар - отказался

1/2 финал. Мерт Айбуга – отказался