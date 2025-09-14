  • 14 Сентября, 03:47

Назым Кызайбай вышла в финал чемпионата мира по боксу

В полуфинале спортсменка одержала победу над представительницей Узбекистана Сабиной Бобокуловой.

Сегодня, 02:42
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
НОК РК Сегодня, 02:42
Сегодня, 02:42
152
Фото: НОК РК

Казахстанская спортсменка Назым Кызайбай обеспечила себе место в финале чемпионата мира по боксу, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), передает BAQ.KZ.

Двукратная чемпионка мира поборется за очередное золото в весовой категории до 48 килограммов. В полуфинале Кызайбай встретилась с представительницей Узбекистана Сабиной Бобокуловой и одержала победу раздельным решением судей.

Финальный поединок с участием казахстанки состоится в ближайшие дни.

Самое читаемое

Наверх