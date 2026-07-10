NCOC рассказала о защите Каспия и каспийского тюленя

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев в ходе рабочей поездки в Атыраускую область посетил производственные объекты компании NCOC, где ему представили результаты реализации Северо-Каспийского проекта и экологические инициативы компании, передает BAQ.KZ.

Во время визита руководству министерства рассказали о мерах по охране окружающей среды, промышленной безопасности и экологическом мониторинге.

Как сообщили в компании, с начала реализации проекта NCOC придерживается политики отсутствия рутинного факельного сжигания газа и нулевых сбросов в море. Надежность производственного оборудования превышает 95%, а современные очистные сооружения позволили более чем наполовину сократить потребление пресной воды и снизить нагрузку на водные ресурсы региона.

Особое внимание уделяется сохранению экосистемы Северного Каспия. Компания проводит постоянный экологический мониторинг морской и наземной среды, исследует популяцию каспийского тюленя, ведет орнитологические наблюдения и реализует программы по восполнению рыбных ресурсов.

В частности, с 2019 по 2024 годы совместно с казахстанскими и зарубежными учеными проводились комплексные исследования состояния популяции каспийского тюленя. Кроме того, компания выпускает молодь осетровых рыб в Жайык-Каспийский бассейн и реализует проекты по озеленению.

Для контроля за состоянием окружающей среды на производственных объектах круглосуточно работает система автоматического мониторинга выбросов. Полученные данные в режиме реального времени передаются в информационную систему Министерства экологии и природных ресурсов.

Также компании продемонстрировали готовность к ликвидации возможных аварийных разливов нефти, включая наличие специализированной техники и оборудования для работы в условиях Северного Каспия.

Отдельно министру рассказали о программе озеленения региона. В рамках меморандума, подписанного в 2021 году между NCOC, акиматом Атырауской области и профильными государственными органами, под высадку деревьев определены участки общей площадью 308 гектаров. На сегодняшний день озеленение выполнено уже на 221 гектаре.

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