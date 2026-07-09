В Минэкологии назвали вероятные причины гибели тюленей на Каспии
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В Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана прокомментировали случаи массовой гибели каспийских тюленей и объяснили, почему их туши регулярно находят на побережье Мангистауской области, передает BAQ.KZ.
Председатель Комитета рыбного хозяйства Серик Сермагамбетов заявил, что подобные случаи происходят по всей акватории Каспийского моря, а не только в Казахстане. По его словам, больше всего погибших животных было обнаружено в 2024 году, когда на берег вынесло около 2 тысяч туш.
«Обнаружение мертвых тюленей происходит ежегодно. Самое большое количество было в 2024 году – около 2 тысяч туш. Это происходит не только на нашей территории, а по всей акватории Каспийского моря. Животные могут погибать у берегов Азербайджана или Ирана, а затем западные штормовые ветра выносят их к Актау», – сказал Серик Сермагамбетов.
Какие меры приняли
Он отметил, что после поручения Главы государства в Актау был создан государственный природный резерват, а также приняты дополнительные меры по защите каспийского тюленя. Так, в прошлом году в зимний период было ограничено судоходство, а рыболовные участки перенесли дальше от мест миграции животных.
По словам главы комитета, благодаря этим мерам в этом году на побережье обнаружено 235 погибших тюленей, что значительно меньше, чем годом ранее. При этом специалисты не выявили у животных признаков инфекционных заболеваний.
По данным проведенных исследований, наиболее вероятными причинами гибели каспийских тюленей являются асфиксия, подводные землетрясения, выбросы природного газа со дна Каспийского моря.
Напомним, 7 июля на пляжах Актау вновь обнаружили погибших каспийских тюленей. В Департаменте экологии по Мангистауской области сообщили, что специалисты проводят учет погибших животных и выясняют причины произошедшего. Для этого в районе обнаружения туш были отобраны пробы морской воды, которые направлены на лабораторные исследования. Официальные выводы о причинах гибели животных будут сделаны после получения результатов анализов.
Что говорят эксперты
По данным экспертов, особую тревогу вызывает состояние популяции каспийского тюленя – единственного морского млекопитающего Каспия. Если в прошлом столетии численность животных достигала почти 1 миллиона особей, то сегодня, по оценкам специалистов, она составляет немногим более 100 тысяч.
Экологи связывают ухудшение ситуации с изменением климата, снижением уровня моря, сокращением ледового покрова, загрязнением акватории и антропогенной нагрузкой. Власти Казахстана в 2026 году выделили 1,1 млрд тенге на исследования и программы по сохранению Каспийского моря, а прикаспийские государства продолжают обсуждать совместные меры по защите уникальной экосистемы.
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