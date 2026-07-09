В Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана прокомментировали случаи массовой гибели каспийских тюленей и объяснили, почему их туши регулярно находят на побережье Мангистауской области, передает BAQ.KZ.

Председатель Комитета рыбного хозяйства Серик Сермагамбетов заявил, что подобные случаи происходят по всей акватории Каспийского моря, а не только в Казахстане. По его словам, больше всего погибших животных было обнаружено в 2024 году, когда на берег вынесло около 2 тысяч туш.

«Обнаружение мертвых тюленей происходит ежегодно. Самое большое количество было в 2024 году – около 2 тысяч туш. Это происходит не только на нашей территории, а по всей акватории Каспийского моря. Животные могут погибать у берегов Азербайджана или Ирана, а затем западные штормовые ветра выносят их к Актау», – сказал Серик Сермагамбетов.

Какие меры приняли

Он отметил, что после поручения Главы государства в Актау был создан государственный природный резерват, а также приняты дополнительные меры по защите каспийского тюленя. Так, в прошлом году в зимний период было ограничено судоходство, а рыболовные участки перенесли дальше от мест миграции животных.

По словам главы комитета, благодаря этим мерам в этом году на побережье обнаружено 235 погибших тюленей, что значительно меньше, чем годом ранее. При этом специалисты не выявили у животных признаков инфекционных заболеваний.

По данным проведенных исследований, наиболее вероятными причинами гибели каспийских тюленей являются асфиксия, подводные землетрясения, выбросы природного газа со дна Каспийского моря.