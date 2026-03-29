В Казахстане продолжается работа по совершенствованию Налогового кодекса. На сегодняшний день в рамках специального проектного офиса при Правительстве рассмотрены предложения от государственных органов, представителей бизнеса и экспертов. Обсуждены более 60 вопросов, направленных на улучшение действующих норм, передает корреспондент BAQ.KZ.

По данным Министерства национальной экономики, на этой площадке поэтапно рассматриваются вопросы налогового администрирования, вычетов, специальных налоговых режимов, а также ряд проблем, связанных с финансовым сектором. Уже решены вопросы, касающиеся информационных систем финансовой системы и Комитета государственных доходов. Кроме того, внедряется подход к пересборке налоговых режимов «с чистого листа».

В Министерстве финансов отмечают, что данный механизм в первую очередь ориентирован на микро- и малый бизнес. Такие субъекты могут быть освобождены от проверок, камерального контроля и административной ответственности.

По состоянию на 20 марта проектный офис провел девять заседаний. На них рассматривались вопросы деятельности организаций лиц с инвалидностью, изменения по индивидуальному подоходному налогу и вычетам, порядок оформления электронных счетов-фактур, налогообложение финансового сектора, корректировка НДС на сельхозпродукцию, ставки акцизов, а также налогообложение нерезидентов.

По словам представителей ведомства, решения, требующие внесения изменений в кодекс, публикуются на официальных ресурсах. Сроки разработки конкретных норм, их рассмотрения, утверждения и введения в действие будут определены по итогам работы проектного офиса.

В процесс также вовлечены Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и отраслевые ассоциации. Это позволяет учитывать позицию бизнеса и всесторонне оценивать экономические последствия предлагаемых инициатив.

Как отмечают в государственных органах, вопросы технического характера решаются оперативно, тогда как системные инициативы рассматриваются комплексно с учетом действующей практики и необходимости сохранения экономической стабильности.

Изменения в сфере здравоохранения

Одним из ключевых направлений поправок стала система здравоохранения. В настоящее время уточняется порядок применения налога на добавленную стоимость к лекарственным средствам и медицинским изделиям.

В частности, вносятся изменения в правила начисления НДС при импорте и реализации. Кроме того, Министерство здравоохранения приняло приказ об утверждении предельных цен на лекарственные препараты без учета НДС.

С 1 января 2026 года в фармацевтической отрасли будет применяться дифференцированный подход к НДС: часть лекарств освободят от налога, для некоторых установят льготную ставку 5%, а для продукции, не входящей в специальные списки, будет действовать общая ставка.

Что стоит за изменениями

Экономист Бауыржан Ысқақов считает, что внимание главы государства к этому вопросу неслучайно. По его словам, несмотря на то что новый Налоговый кодекс полностью вступит в силу с 2026 года, отдельные нормы уже активно обсуждаются в обществе и бизнес-среде.

Эксперт отмечает, что Президент в первую очередь стремится укрепить доверие общества. Вокруг налоговой системы есть критика и предложения, и некоторые нормы действительно создают дополнительную нагрузку для отдельных групп.

Президент открыто поднимает эти вопросы и демонстрирует готовность к их обсуждению. Это важный сигнал о том, что власть открыта к диалогу с обществом, — отметил экономист.

Какие отрасли могут быть затронуты

По мнению эксперта, изменения в налоговой политике могут повлиять на ряд сфер, поскольку важно сохранить социально-экономический баланс. Особое внимание уделяется НДС и специальным налоговым режимам.

Экономист выделяет два ключевых направления:

• Первое — содержание кодекса.

Одно из главных изменений — упрощение администрирования. Объем налоговой отчетности сократится примерно на 30%, а количество налогов — на 20%. В результате система станет более понятной и удобной.

• Второе — ставка НДС.

Ставка налога на добавленную стоимость увеличена с 12% до 16%. При этом для отдельных товаров и услуг предусмотрены льготные или специальные режимы.

Также, несмотря на сокращение числа специальных налоговых режимов, сохраняются удобные условия для самозанятых, предпринимателей на упрощенной декларации и фермеров.

Все эти изменения могут привести к введению новых требований и правил как для бизнеса, так и для граждан.

Какие нормы могут пересмотреть

Экономист отметил несколько направлений, которые в будущем могут быть пересмотрены.

• В первую очередь — ставка НДС.

По его словам, уровень в 16% вызывает критику со стороны малого и среднего бизнеса, поэтому не исключено, что действующая ставка или система льгот будет пересмотрена.

Еще один важный вопрос — специальные налоговые режимы. Предприниматели нередко поднимают тему гибкости их применения. По словам эксперта, этот вопрос рассматривается в соответствии с поручением Президента.

Кроме того, налоговое администрирование остается одной из ключевых тем переходного периода. В частности, обсуждаются порядок и этапы перехода на специальные режимы, и эти механизмы также могут быть изменены.

Бауыржан Ысқақов подчеркнул, что такие реформы не реализуются мгновенно. Процесс включает несколько этапов и требует времени.

То есть подготовка предложений, их обсуждение, законодательное утверждение и полное внедрение проходят последовательно. Поэтому все изменения в Налоговом кодексе будут вводиться поэтапно.