Президент подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий закон о внесении изменений в налоговое законодательство. Корреспондент BAQ.KZ разбирался, какие из нововведений могут сильнее всего повлиять на бизнес-климат в стране.

НДС и запрет вычетов при работе с упрощенцами

Среди ключевых изменений – корректировка ставок НДС и пересмотр порогов налогообложения.

"Первый момент – это НДС: повышение его ставки и снижение порогов, при том, что большее количество бизнеса будет охвачено налогообложением в виде НДС. Поэтому это, скажем так, обеспечит больше поступлений в бюджет, но в то же время может быть болезненным для определённых предпринимателей", - пояснила генеральный директор ТОО "Fortune Partners", руководитель школы налогового права MNU Дана Токмурзина.

Среди значимых изменений – запрет на налоговые вычеты при работе с компаниями, применяющими упрощённый режим. Это нововведение, по словам эксперта, может изменить поведение бизнеса.

"Предприниматели уже не будут выбирать тех, кто применяет упрощённый режим. Финансово это станет невыгодно – эти расходы нельзя будет учесть для целей налогообложения", - добавила эксперт.

Прогрессивная шкала ИПН: плюсы и неудобства

Введение прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога, по мнению эксперта, имеет как плюсы, так и потенциальные трудности.

"Смотря с какой стороны на это смотреть. Со стороны государства – это дополнительные поступления в бюджет. Но с точки зрения проведения налоговых проверок – это не всегда удобно, потому что нужно будет всех сотрудников классифицировать с точки зрения доходов и применения прогрессивной шкалы", - рассказала Дана Токмурзина.

Сокращение налогов и дифференциация КПН

Эксперт положительно оценивает переход к дифференцированной ставке корпоративного подоходного налога, особенно с учётом особенностей отдельных отраслей.

"В целом дифференциация налогообложения – правильный шаг. Хотя банкиры, возможно, будут недовольны: для них теперь ставка КПН составляет 25%, тогда как для остальных – 20%. Но мы все, наверное, понимаем и видим из публичной информации, что их бизнес достаточно маржинален. У нас много закредитованных предприятий, достаточно высокая ставка финансирования, и налоговая нагрузка просто перекладывается с одного сектора экономики на другой", - прокомментировала Дана Токмурзина.

Что касается сокращения количества налогов и упразднения единого земельного налога, по её словам, важно различать форму и содержание.

"Форма может быть разной, но если содержание остаётся тем же, то для бюджета неважно, сколько налогов и как они называются – главное финансовый результат", – отметила она.

При этом для самих налогоплательщиков упрощение структуры – это, безусловно, плюс.

"Когда ты платишь не 15–20 налогов, а всего 2–3, то при найме бухгалтера меньше риск ошибиться и меньше времени тратится на ведение налогового учёта", - подчеркнула эксперт.

Эксперт считает, что изменения в налоговой системе не нанесут ущерба инвестиционной привлекательности страны и подчёркивает сравнительно щадящий характер налоговой нагрузки в Казахстане.

"Если честно, я не думаю, что это сильно отразится именно на инвестиционной привлекательности. Если в целом сравнивать налоговую систему Казахстана с другими странами, то у нас не самые высокие ставки налогообложения. Например, в Европе ставки могут достигать 40% и выше. Поэтому всё зависит от того, с чем сравнивать", - отметила Дана Токмурзина.

При этом она обращает внимание на то, что для бизнеса важно не только размер ставок, но и стабильность проводимых реформ.

"Самое главное – это стабильность курса реформ. То есть нужно, чтобы исполнялось то, что было обещано, и чтобы при проверках и судебных спорах позиция государства не менялась. Предсказуемость – вот что важно для инвестиционной привлекательности", - подчеркнула она.

Напомним, Президент подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий закон о внесении изменений в налоговое законодательство. Документ предусматривает сокращение объёма налоговой отчётности на 30%, уменьшение количества налогов на 20%, а также оптимизацию льгот и сборов.

Существенные изменения затронули корпоративный и индивидуальный подоходный налоги, порядок стимулирования инвестиций и перераспределения налоговой нагрузки. Установлена новая базовая ставка НДС – 16%, для медикаментов и медуслуг – пониженные ставки: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года. Кодекс вводится в действие с 1 января 2026 года.