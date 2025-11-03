В Казахстане планируется освободить от налога на добавленную стоимость медицинские услуги и лекарственные препараты, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минздрав.

Соответствующий проект постановления Правительства разработан Министерством здравоохранения в рамках реализации нового Налогового кодекса, который вступит в силу с января 2026 года.

Документ предусматривает утверждение перечня медицинских услуг и лекарственных средств, реализация и импорт которых будут освобождены от НДС. Мера распространяется на лечение, диагностику, профилактику и реабилитацию при орфанных и социально значимых заболеваниях, что позволит пациентам получать помощь без дополнительных налоговых затрат.

Принятие постановления позволит предоставлять медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС без учета НДС, освободить от налога лекарственные препараты, включая медикаменты для редких и социально значимых заболеваний, а также установить льготу по НДС на ввоз лекарств до их реализации конечным потребителям. Эти меры направлены на поддержку пациентов, снижение финансовой нагрузки для медицинских организаций и создание благоприятных условий для отечественных фармацевтических компаний.

При этом льготы не будут распространяться на частные медицинские организации, оказывающие услуги, не входящие в перечень ГОБМП и ОСМС или не относящиеся к лечению орфанных и социально значимых заболеваний. Для частного сектора предусмотрена пониженная ставка НДС – 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.