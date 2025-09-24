С 2026 года медицинские услуги и лекарственные средства, возмещаемые за счет фондов ОСМС и ГОБМП, а также лечение социально значимых заболеваний, будут освобождены от налога на добавленную стоимость, передает BAQ.kz.

Остальные медицинские услуги будут облагаться НДС по ставке 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.

"Введение новых правил потребует ведения раздельного учета операций, облагаемых и освобожденных от налога. Это позволит правильно применять налоговые ставки и избежать ошибок в отчетности", — сообщил заместитель Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жанибек Нуржанов на семинаре по разъяснению нового Налогового кодекса.

По его словам, такие изменения направлены на упрощение налогового учета в сфере здравоохранения и поддержку социально значимых направлений.