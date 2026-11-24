Казахстан продаёт нефть на десятки миллиардов долларов в год, однако главным покупателем нашего чёрного золота остаётся не соседний Китай, а Италия. Основная часть сырья при этом попадает на мировые рынки через территорию России. За девять месяцев 2026 года Казахстан экспортировал меньше нефти, чем годом ранее, но стоимость поставок выросла на 13,5%. Корреспондент BAQ.KZ разбирался, сколько стоит казахстанская нефть, где её добывают, каким странам продают и почему маршрут доставки способен существенно влиять на стоимость барреля.

Сколько сегодня стоит казахстанская нефть

Мировой нефтяной рынок переживает очередной период снижения цен. По данным Reuters, по итогам торгов 23 ноября стоимость Brent опустилась до 89,37 доллара за баррель, потеряв 3,46%. Американская нефть WTI подешевела на 3,88%, до 80,17 доллара.

Утром 24 ноября снижение продолжилось. К 08:26 по времени Астаны январские фьючерсы Brent торговались на уровне 89,22 доллара за баррель.

Одновременно, согласно данным открытых ценовых площадок Oilprice и Cbonds, стоимость казахстанской экспортной смеси CPC Blend по состоянию на 23 ноября составляла 108 долларов за баррель.

Однако оценки стоимости казахстанского сырья на разных информационных ресурсах существенно различаются. Поэтому говорить о том, что Казахстан продаёт всю свою нефть по 108 долларов за баррель, некорректно.

Ещё в октябре отдельные ценовые индикаторы CPC Blend превышали 130 долларов за баррель.

Почему возникает такой разрыв и действительно ли казахстанская нефть может стоить значительно дороже мирового эталона?

Дело в том, что биржевые фьючерсы отражают стоимость контрактов на будущую поставку, тогда как цены на физическую нефть зависят от конкретного места доставки, качества сырья, транспортных расходов и доступности отдельных партий.

Эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов в интервью BAQ.KZ обращал внимание на разницу между биржевыми котировками и стоимостью реальных поставок.

«Но нефть, которая уже доставлена в порт и ожидает покупателя, стоит совершенно других денег», – пояснил Байдильдинов.

По словам эксперта, когда нефтеперерабатывающие предприятия сталкиваются с риском перебоев поставок, они готовы платить больше за сырьё, которое уже находится в доступном порту. Однако одновременно могут расти расходы на перевозку и страхование грузов.

Высокая котировка отдельного сорта нефти ещё не означает, что вся разница между его стоимостью и ценой Brent становится дополнительным доходом Казахстана.

Кроме того, нефтяные компании заключают контракты на разных условиях. Одни поставки привязаны к мировым ценовым ориентирам, другие учитывают дополнительные скидки или премии, качество сырья и логистические расходы.

Единой цены, по которой продаётся вся казахстанская нефть, не существует.

CPC Blend и KEBCO: какую нефть продаёт Казахстан

Когда в мировых новостях говорят о нефтяных ценах, чаще всего упоминают Brent, WTI или российскую Urals. Казахстанское сырьё также имеет собственные экспортные наименования.

На международном рынке оно представлено прежде всего двумя марками – CPC Blend и KEBCO.

CPC Blend – нефтяная смесь, которую транспортируют по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Основную часть этой смеси составляет сырьё казахстанских месторождений, хотя в систему поступает и нефть российских производителей.

CPC Blend относится к лёгким сортам нефти. Такое сырьё представляет интерес для нефтеперерабатывающих предприятий, поскольку позволяет получать значительные объёмы востребованных нефтепродуктов, включая бензин и дизельное топливо.

Вторая экспортная марка – KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil). Под этим названием реализуется нефть казахстанского происхождения, поставляемая, в частности, через российскую систему магистральных нефтепроводов.

Отдельное наименование позволяет отличать казахстанское сырьё от российской Urals при международной торговле.

В августе 2026 года Правительство Казахстана внесло изменения в методику определения цен на экспортируемую нефть.

Согласно сентябрьскому обзору EY Kazakhstan, при расчёте стоимости поставок по отдельным черноморским и балтийским направлениям вместо ценовых дифференциалов Urals начали использовать показатели KEBCO. При этом Brent сохранился в качестве одного из ценовых ориентиров.

Изменения распространяются на обязательства, возникшие с 1 января 2026 года.

Стоимость KEBCO менее прозрачна для широкой аудитории, поскольку подробные оценки физических поставок публикуются специализированными ценовыми агентствами, доступ к которым зачастую предоставляется по подписке.

Подтверждённую открытую котировку этой марки непосредственно на 24 ноября установить не удалось.

Меньше нефти – больше денег: по какой цене Казахстан продаёт сырьё

Более полное представление о стоимости казахстанской нефти даёт статистика внешней торговли.

Согласно ноябрьскому аналитическому обзору Halyk Finance, за январь – сентябрь 2026 года Казахстан экспортировал 53,1 млн тонн сырой нефти на 33,7 млрд долларов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года физические объёмы поставок сократились на 5,4%, однако их стоимость увеличилась на 13,5%.

Получается, что Казахстан продал меньше нефти, но получил за неё больше денег.

Если разделить общую стоимость поставок на их физический объём, средняя экспортная стоимость одной тонны казахстанской нефти составит около 635 долларов.

При ориентировочном коэффициенте пересчёта 7,3 барреля на тонну это соответствует примерно 87 долларам за баррель.

Для сравнения, по итогам 2025 года средняя экспортная стоимость тонны нефти составляла около 524 долларов.

При этом расчётные 87 долларов за баррель – не сегодняшняя биржевая котировка, а средняя экспортная стоимость за девять месяцев 2026 года. Этот показатель позволяет оценить стоимость фактически экспортированного сырья за продолжительный период, не ориентируясь на резкие скачки цен в отдельные дни.

В январе – сентябре 2026 года общая стоимость товарного экспорта Казахстана достигла 68,4 млрд долларов. Из них 33,7 млрд долларов пришлось на сырую нефть.

Практически каждый второй доллар казахстанского товарного экспорта по-прежнему связан с продажей чёрного золота.

Где добывают казахстанскую нефть

Основные нефтяные богатства Казахстана сосредоточены на западе страны. Крупные месторождения расположены в Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. Нефть также добывают в Кызылординской области.

Лидером нефтедобычи остаётся Атырауская область, на которую по итогам 2025 года приходилось более 62% общенационального объёма производства.

При этом нефтяную отрасль страны во многом определяют три крупнейших проекта – Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

Тенгиз: нефтяной гигант в казахстанской степи

Тенгизское месторождение находится в Атырауской области и относится к крупнейшим нефтяным месторождениям мира.

Его разработкой занимается компания «Тенгизшевройл», участниками которой являются Chevron, ExxonMobil, «КазМунайГаз» и Lukoil.

За январь – сентябрь 2026 года на Тенгизе добыли около 26,7 млн тонн нефти.

Месторождение имеет особое значение для экономики страны благодаря масштабам производства и экспортному потенциалу.

Основным маршрутом вывоза тенгизской нефти является Каспийский трубопроводный консорциум. Именно по нему сырьё поступает к российскому побережью Чёрного моря, откуда отправляется на зарубежные рынки.

Высокая концентрация добычи на одном крупном месторождении означает, что технические сбои, ремонт оборудования или ограничения экспортных поставок способны заметно повлиять на общенациональные показатели.

Кашаган: нефть со дна Каспия

Кашаган расположен в северной части Каспийского моря и представляет собой один из наиболее сложных нефтегазовых проектов Казахстана.

Добыча здесь ведётся в условиях высокого пластового давления, значительного содержания сероводорода и сложной морской среды.

Разработкой месторождения занимается международный консорциум, оператором которого является North Caspian Operating Company (NCOC). В проекте участвует и национальная компания «КазМунайГаз».

За девять месяцев 2026 года на Кашагане добыли около 12,8 млн тонн нефти.

В отличие от традиционных наземных месторождений, эксплуатация морского проекта требует сложных технологических решений и значительных расходов на промышленную и экологическую безопасность.

После подготовки добытое сырьё поступает в трубопроводную систему и далее направляется на экспорт.

Карачаганак: не только нефть, но и газ

Карачаганакское месторождение находится в Западно-Казахстанской области и относится к крупнейшим нефтегазоконденсатным месторождениям мира.

Здесь добывают не только жидкие углеводороды, но и значительные объёмы природного газа.

Часть газа используют для обратной закачки в пласт, что позволяет поддерживать пластовое давление и извлекать жидкие углеводороды.

За январь – сентябрь 2026 года объём добычи жидких углеводородов на Карачаганаке составил около 7,5 млн тонн.

Работа месторождения также связана с трансграничной инфраструктурой: часть добываемого газа направляется на переработку в Россию, а жидкие углеводороды поступают на экспорт через систему КТК.

В совокупности Тенгиз, Кашаган и Карачаганак обеспечивают около двух третей нефтедобычи Казахстана. От стабильной работы этих месторождений во многом зависят объёмы экспорта и валютные поступления в страну.

Сколько нефти Казахстан добывает и продаёт

По итогам 2025 года Казахстан достиг рекордных показателей нефтедобычи – около 99,6 млн тонн.

Однако в 2026 году первоначальные ожидания пришлось пересмотреть.

По данным Бюро национальной статистики, за январь – октябрь 2026 года в стране добыли около 77,9 млн тонн нефти, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов говорил, что прогноз добычи на текущий год снижен с 98 до 96 млн тонн. Среди причин – производственные сложности на месторождениях и ограничения экспортной инфраструктуры.

Объём экспорта по итогам 2026 года ожидается на уровне 77 млн тонн.

В следующем году Казахстан намерен добыть порядка 99 млн тонн нефти, из которых около 79 млн тонн планируется отправить за рубеж.

Оставшаяся часть сырья используется внутри страны, в том числе для обеспечения работы нефтеперерабатывающих предприятий.

При этом объёмы добычи зависят не только от производственных возможностей месторождений, но и от пропускной способности нефтепроводов, технического обслуживания оборудования и международных обязательств Казахстана.

Республика участвует в соглашении ОПЕК+, в рамках которого нефтедобывающие государства координируют объёмы предложения сырья на мировом рынке.

Как ранее сообщал BAQ.KZ, 1 ноября 2026 года Казахстан и ещё шесть стран ОПЕК+ договорились сохранить действующие обязательные уровни добычи на декабрь. Следующее заседание запланировано на 29 ноября.

Кто покупает казахстанскую нефть: почему Италия опережает Китай

На первый взгляд может показаться, что основными покупателями казахстанской нефти должны быть соседние Россия и Китай.

Однако статистика внешней торговли показывает совершенно другую картину. Главные рынки сбыта казахстанского сырья находятся в Европе.

За январь – сентябрь 2026 года Казахстан поставлял нефть в 24 страны. Крупнейшим покупателем стала Италия, на которую пришлось почти 35% стоимости нефтяного экспорта республики.

По данным таможенной статистики, агрегированным аналитической платформой QazAtlas, крупнейшими покупателями казахстанской нефти за девять месяцев 2026 года стали:

Страна Объём поставок Стоимость поставок Италия 18,34 млн тонн $11,77 млрд Нидерланды 6,61 млн тонн $3,99 млрд Франция 5,06 млн тонн $3,36 млрд Греция 3,48 млн тонн $2,28 млрд Турция 3,12 млн тонн $2,04 млрд Испания 2,72 млн тонн $1,96 млрд Сингапур 2,55 млн тонн $1,42 млрд Румыния 2,25 млн тонн $1,24 млрд Китай 1,94 млн тонн $1,18 млрд Южная Корея 1,43 млн тонн $986 млн

Только Италия, Нидерланды и Франция обеспечили более половины стоимости нефтяного экспорта Казахстана.

Высокий спрос со стороны европейских стран во многом связан с расположением нефтеперерабатывающих предприятий и существующими маршрутами доставки сырья через Чёрное и Средиземное моря.

При этом страна, указанная в экспортной статистике, не всегда является конечным потребителем нефти.

Например, Нидерланды являются одним из крупнейших международных центров торговли энергоресурсами. Поступившее туда сырьё может перерабатываться на местных предприятиях или перепродаваться другим покупателям.

Россия, в свою очередь, играет для Казахстана прежде всего роль важного транзитного государства. Через российскую территорию проходит основная часть казахстанских экспортных поставок, однако это не означает, что всё транспортируемое сырьё покупают российские компании.

Китай остаётся одним из важных азиатских рынков, но по объёмам закупок казахстанской нефти пока значительно уступает крупнейшим европейским покупателям.

Кому достаются миллиарды от продажи казахстанской нефти

Стоимость нефтяного экспорта и доходы государственного бюджета – разные показатели. Выручку от продажи сырья получают нефтедобывающие компании. Часть средств уходит на эксплуатацию месторождений, транспортировку, зарплаты, инвестиции и выплаты иностранным участникам нефтегазовых проектов.

Государство получает доходы через налоги, платежи недропользователей и дивиденды. Часть нефтяных поступлений аккумулируется в Национальном фонде.

Экономист Айбар Олжай в интервью BAQ.KZ объяснял, почему при планировании государственных расходов нельзя ориентироваться на максимальные нефтяные котировки.

«Мы не берем за основу высокую цену нефти при формировании бюджета», – подчеркнул экономист.

При ожидаемом годовом экспорте в 77 млн тонн снижение средней цены нефти всего на один доллар за баррель может сократить экспортную выручку примерно на 562 млн долларов, а на десять долларов – на 5,6 млрд долларов. Это условный расчёт, а не прямые потери государственного бюджета.

Реальная выгода Казахстана от продажи нефти зависит не только от цены барреля, но и от объёмов добычи, транспортных расходов, надёжности экспортных маршрутов и условий контрактов с инвесторами.