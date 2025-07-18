После оглашения приговора бывшему советнику посольства Казахстана в ОАЭ Сакену Мамашу его бывшая супруга, проходившая потерпевшей по делу о систематическом насилии, сделала первое публичное заявление, передаёт BAQ.KZ.

По её словам, в ходе разбирательства общественное мнение неоднократно обвиняло её родственников в разрушении семьи, однако, как утверждает женщина, именно окружение экс-дипломата оказало деструктивное влияние на брак.

"Много слов говорили о том, что моя мама, моя сестра разрушили нашу семью. И на самом деле это его родственники разрушили нашу семью. Потому что на протяжении всей нашей супружеской жизни он всегда слушал только их", — заявила она после заседания.

Кроме того, экс-супруга Мамаша прокомментировала слухи, активно распространявшиеся в сети в разгар судебного процесса — в частности, о якобы несанкционированном доступе к счетам и ценностям.

"О доступе к деньгам? Это всё ложь", — отметила она. Резко отреагировала женщина и на утверждения о роскошной жизни в Дубае: "В Дубае какие-то ювелирные украшения? Да, я помню комментарии, что у меня было по три ряда бриллиантов, но у меня были только по три ряда гематом".

Как ранее сообщал BAQ.KZ, суд признал Сакена Мамаша виновным в истязании супруги, он приговорен к шести годам лишения свободы. Процесс проходил в закрытом режиме по просьбе потерпевшей.