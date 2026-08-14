Не бюджет, а результат: эксперт назвал главный критерий качества медицины

Казахстанской системе здравоохранения пора переходить от оценки объемов финансирования к конкретным показателям, которые чувствует сам пациент: скорости получения помощи, доступности обследований и лекарств. Такое мнение на заседании экспертного клуба «Sarap» высказал эксперт в области здравоохранения, врач-анестезиолог Жаннур Калигожин, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам эксперта, новая Конституция усиливает ответственность государства в социальной сфере. При этом одним из ключевых вопросов для новой политической модели становится то, как закрепленные гарантии будут отражаться на качестве жизни граждан.

Калигожин отметил, что в стране уже выстроена достаточно устойчивая система здравоохранения – действует гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, развита поликлиническая медицинская служба, доступен широкий спектр высокотехнологичной помощи.

Однако, по его мнению, следующий этап развития должен быть связан уже не столько с расширением системы, сколько с ее качеством.

«Я считаю, что сейчас настало время задаться вопросом качества здравоохранения. Потому что для населения не столь важно знать и понимать, сколько бюджета выделено на здравоохранение, а человеку нужно понимать четко, что он получает от системы здравоохранения», – сказал Жаннур Калигожин.

Эксперт пояснил, что для пациента эффективность реформ определяется вполне конкретными вещами – возможностью вовремя попасть к врачу, пройти необходимое обследование и получить положенные лекарства.

«То есть насколько он быстро может получить объем гарантированной помощи, насколько он может получить вовремя обследование, насколько он может получить те лекарства, которые государство ему обещает. Вот эти моменты как раз таки по этим индикаторам человек и оценивает в принципе все реформы», – подчеркнул он.

По словам Калигожина, именно качество жизни должно стать одним из центральных ориентиров нынешней электоральной повестки.

Он также отметил, что у нового состава Курултая появляется возможность перевести конституционные гарантии в конкретные и измеримые показатели, которые будут напрямую отражаться на повседневной жизни граждан.