Семь лет на страже семейного благополучия: в Казахстане открыли 160 центров поддержки

Семейные конфликты, психологические трудности, проблемы с воспитанием детей и сложные жизненные обстоятельства – с такими ситуациями казахстанцы обращаются в Центры поддержки семьи. Сегодня по всей стране работают 160 таких учреждений. Только с начала 2026 года они зарегистрировали более 50 тысяч обращений.

Центры стали одним из инструментов государственной семейной политики. Их задача – не только помогать людям, оказавшимся в трудной ситуации, но и предупреждать семейные кризисы, содействовать разрешению конфликтов и принимать меры по сохранению брака.

Масштаб востребованности такой помощи показывают данные информационной системы FSM Social. В 2025 году в центры поступило более 44,5 тысячи обращений. Около 20 тысяч семей получили правовую, психологическую и социальную помощь, а свыше 15 тысяч были взяты на комплексное сопровождение.

В 2026 году количество обращений уже превысило 50 тысяч.

Наиболее активно услугами центров в прошлом году пользовались жители Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской и Алматинской областей. Среди крупных городов больше всего обращений зарегистрировали в Алматы и Шымкенте.

Однако работа центров не ограничивается экстренной помощью. Здесь также проводят мероприятия, направленные на укрепление семейных отношений, развитие родительских навыков и воспитание детей.

В регионах организуют встречи и обучающие занятия для родителей, спортивные и культурные мероприятия, приуроченные в том числе ко Дню семьи. Такие инициативы помогают вовлекать в совместную деятельность детей и взрослых, формировать позитивные семейные ценности.

Дальнейшее развитие сети Центров поддержки семьи координирует Министерство культуры и информации совместно с государственными органами и местными исполнительными структурами. Работа направлена на совершенствование механизмов оказания помощи, подготовку специалистов и повышение качества услуг.

Таким образом, Центры поддержки семьи постепенно становятся важным звеном социальной помощи в Казахстане – местом, куда можно обратиться не только тогда, когда семейный кризис уже наступил, но и чтобы попытаться предотвратить его.