25 километров загородной трассы в Абайской области ежедневно тестирует на прочность транспорт и терпение водителей. И без того разрушенная дорога в Бородулихинском районе после фрезеровки стала напоминать испытательный полигон для автовладельцев. Верхний слой асфальта сняли ещё в начале лета. Но затем Управление строительства перебросило все силы на ремонт других участков. А больше миллиарда тенге, выделенных на проблемный объект, повисли в воздухе. Сейчас водители вынуждены ездить по обочине, которую из-за обильных дождей размывает. Подробности в материале корреспондента BAQ.KZ.

Речь идёт о трассе между сёлами Михайличенково и Потапенково в Бородулихинском районе области Абай в 90 км от Семея. Здесь расположена житница всей области, причём весьма оживлённая и населённая. Растениеводческие хозяйства ежедневно отправляют в разные направления свою спецтехнику и продукцию. Жители занимаются частным извозом.

Чудь дальше, в 140 км от Семея, близ города Шемонаиха, расположен горно-обогатительный комбинат, куда ежедневно съезжаются шахтёры из разных сёл и городов. Именно они поведали о своей проблеме корреспонденту BAQ.KZ.

"Эта дорога - единственная, по которой можно добраться до комбината. Езжу каждые два дня. Работаю здесь всего два месяца, а проблема уже отзывается - стучит ходовая часть, вся дребезжит по пути! Просьба к руководству области - отремонтируйте, пожалуйста, поскорее! Не ждите, когда случится авария, а затем выпадет снег", - обратился семейчанин Аскар Асылжанов к дорожникам и областной администрации.

скрин с видео.

Его коллеги, которые трудятся на шахте не первый год, рассказывают, что много раз записывали видеообращения и публиковали в социальных сетях. Но проблема не решается.

"Дорога была в ямах. Летом сняли асфальт, и стало ещё хуже. Это очень опасно. На всём протяжении участка - аварийная ситуация. Ладно, если бы это было пару километров. Но здесь 25 километров. Объездной дороги нет, ямы не объехать, нам приходится съезжать на обочину, чтобы хоть как-то двигаться. Сентябрь выдался дождливый, грунт размывает. Едем и рискуем", - поделились впечатлениями от езды по "испытательному полигону" шахтёры.

Данный участок относится к дорогам областного значения. Мы обратились за комментарием в Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Абай.

Как выяснилось, в этом году ремонт трассы Михайличенково-Потапенково внесли в план работ на 2025 год и выделили на эти цели больше 1 миллиарда тенге.

"В данное время ведутся работы по пяти объектам на дорогах областного значения: это участки трасс Маканшы-Жаланашколь, Аягоз-Караул, Бородулиха-Жезкент, Семей-Долонь-Бескарагай и тот самый фрагмент, о котором вы говорите – Бородулиха - граница области. Да, наша областная дорога. Там начали ремонтные работы, сделали фрезерование. Но укладка начнётся в сентябре. Думаю, что до 15 октября работы должны завершиться", - рассказал нам о планах по данному отрезку Асхат Есеев.

Фото водителей, скрин с видео.

Как выяснилось, проблема возникла из-за того, что всех рабочих и спецтехнику, которые начали здесь долгожданный ремонт, направили обновлять совсем другие участки, отодвинув весьма оживлённый участок на второй план.

"У нас в регионе не так много подрядных организаций. Да, они начали, но приоритеты немного сместились - в этом году было 180-летие Абая. Мы направили все силы туда и попросили подрядчиков передислоцироваться", - пояснил причину забвения проблемного участка Есеев.

На вопрос, успеют ли дорожники отремонтировать начатое летом, в Управлении выразили только надежду на лучший и скорейший исход.

"Нам надо успеть до середины октября. Позже начнёт холодать, испортится погода. В эти дни подрядчик будет перебрасывать туда свои силы. Если он не завершит вовремя - мы будем штрафовать. Но есть договорённости, что он уложит асфальт", - заключил глава Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, отметив, что основной приоритет в планировании ремонта дорожного полотна отдают более густонаселённым районам с участками без асфальтового покрытия.

И тут возникает два резонных вопроса: почему подрядчик должен нести ответственность, да ещё и материальную, за срыв сроков по независящим от него обстоятельства, если его действительно отправили ремонтировать другой участок. И второй: почему дорожное ведомство не продумало ремонт дорог на родине Абая заранее, ведь о подготовке к масштабному празднованию к юбилею говорилось давно.

Сейчас дорожники области активно готовятся к зиме. Приводят в порядок дороги и пункты обогрева.

В этом году были запланированы ремонтные работы на участках общей протяжённостью 408 километров. В рамках подготовки к зимнему периоду уже завершено строительство трёх объектов областного значения, работы на четырёх других продолжаются. Для обеспечения содержания дорог в зимний сезон будет задействовано около 100 единиц специализированной техники, а при необходимости к работе привлекут также технику частных предпринимателей.

Филиал АО "НК "Казавтожол" отвечает за обслуживание 2 176 километров автодорог республиканского значения в области Абай. В процессе эксплуатации задействованы свыше 300 сотрудников и более 100 единиц техники. На наиболее важных участках дороги функционируют дорожно-эксплуатационные базы и специальные пункты, которые обеспечивают круглосуточную работу трасс. Для поддержки водителей и пассажиров при неблагоприятных погодных условиях предусмотрено 121 место обогрева общей вместимостью около 1 120 человек.

Общая протяжённость автомобильных дорог и улиц населённых пунктов Абайской области составляет 10 228 км. Из них дороги республиканского значения - 2176 км, областного - 1593 км, районного - 3063 км, а также уличная сеть - 3396 км.