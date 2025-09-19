Не дорога, а "испытательный полигон": трасса в Абайской области стала опасной для жизни
Больше 1 миллиарда тенге было выделено на объект, но проблема остается
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
25 километров загородной трассы в Абайской области ежедневно тестирует на прочность транспорт и терпение водителей. И без того разрушенная дорога в Бородулихинском районе после фрезеровки стала напоминать испытательный полигон для автовладельцев. Верхний слой асфальта сняли ещё в начале лета. Но затем Управление строительства перебросило все силы на ремонт других участков. А больше миллиарда тенге, выделенных на проблемный объект, повисли в воздухе. Сейчас водители вынуждены ездить по обочине, которую из-за обильных дождей размывает. Подробности в материале корреспондента BAQ.KZ.
Речь идёт о трассе между сёлами Михайличенково и Потапенково в Бородулихинском районе области Абай в 90 км от Семея. Здесь расположена житница всей области, причём весьма оживлённая и населённая. Растениеводческие хозяйства ежедневно отправляют в разные направления свою спецтехнику и продукцию. Жители занимаются частным извозом.
Чудь дальше, в 140 км от Семея, близ города Шемонаиха, расположен горно-обогатительный комбинат, куда ежедневно съезжаются шахтёры из разных сёл и городов. Именно они поведали о своей проблеме корреспонденту BAQ.KZ.
"Эта дорога - единственная, по которой можно добраться до комбината. Езжу каждые два дня. Работаю здесь всего два месяца, а проблема уже отзывается - стучит ходовая часть, вся дребезжит по пути! Просьба к руководству области - отремонтируйте, пожалуйста, поскорее! Не ждите, когда случится авария, а затем выпадет снег", - обратился семейчанин Аскар Асылжанов к дорожникам и областной администрации.
скрин с видео.
Его коллеги, которые трудятся на шахте не первый год, рассказывают, что много раз записывали видеообращения и публиковали в социальных сетях. Но проблема не решается.
"Дорога была в ямах. Летом сняли асфальт, и стало ещё хуже. Это очень опасно. На всём протяжении участка - аварийная ситуация. Ладно, если бы это было пару километров. Но здесь 25 километров. Объездной дороги нет, ямы не объехать, нам приходится съезжать на обочину, чтобы хоть как-то двигаться. Сентябрь выдался дождливый, грунт размывает. Едем и рискуем", - поделились впечатлениями от езды по "испытательному полигону" шахтёры.
Данный участок относится к дорогам областного значения. Мы обратились за комментарием в Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Абай.
Как выяснилось, в этом году ремонт трассы Михайличенково-Потапенково внесли в план работ на 2025 год и выделили на эти цели больше 1 миллиарда тенге.
"В данное время ведутся работы по пяти объектам на дорогах областного значения: это участки трасс Маканшы-Жаланашколь, Аягоз-Караул, Бородулиха-Жезкент, Семей-Долонь-Бескарагай и тот самый фрагмент, о котором вы говорите – Бородулиха - граница области. Да, наша областная дорога. Там начали ремонтные работы, сделали фрезерование. Но укладка начнётся в сентябре. Думаю, что до 15 октября работы должны завершиться", - рассказал нам о планах по данному отрезку Асхат Есеев.
Фото водителей, скрин с видео.
Как выяснилось, проблема возникла из-за того, что всех рабочих и спецтехнику, которые начали здесь долгожданный ремонт, направили обновлять совсем другие участки, отодвинув весьма оживлённый участок на второй план.
"У нас в регионе не так много подрядных организаций. Да, они начали, но приоритеты немного сместились - в этом году было 180-летие Абая. Мы направили все силы туда и попросили подрядчиков передислоцироваться", - пояснил причину забвения проблемного участка Есеев.
На вопрос, успеют ли дорожники отремонтировать начатое летом, в Управлении выразили только надежду на лучший и скорейший исход.
"Нам надо успеть до середины октября. Позже начнёт холодать, испортится погода. В эти дни подрядчик будет перебрасывать туда свои силы. Если он не завершит вовремя - мы будем штрафовать. Но есть договорённости, что он уложит асфальт", - заключил глава Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, отметив, что основной приоритет в планировании ремонта дорожного полотна отдают более густонаселённым районам с участками без асфальтового покрытия.
И тут возникает два резонных вопроса: почему подрядчик должен нести ответственность, да ещё и материальную, за срыв сроков по независящим от него обстоятельства, если его действительно отправили ремонтировать другой участок. И второй: почему дорожное ведомство не продумало ремонт дорог на родине Абая заранее, ведь о подготовке к масштабному празднованию к юбилею говорилось давно.
Сейчас дорожники области активно готовятся к зиме. Приводят в порядок дороги и пункты обогрева.
В этом году были запланированы ремонтные работы на участках общей протяжённостью 408 километров. В рамках подготовки к зимнему периоду уже завершено строительство трёх объектов областного значения, работы на четырёх других продолжаются. Для обеспечения содержания дорог в зимний сезон будет задействовано около 100 единиц специализированной техники, а при необходимости к работе привлекут также технику частных предпринимателей.
Филиал АО "НК "Казавтожол" отвечает за обслуживание 2 176 километров автодорог республиканского значения в области Абай. В процессе эксплуатации задействованы свыше 300 сотрудников и более 100 единиц техники. На наиболее важных участках дороги функционируют дорожно-эксплуатационные базы и специальные пункты, которые обеспечивают круглосуточную работу трасс. Для поддержки водителей и пассажиров при неблагоприятных погодных условиях предусмотрено 121 место обогрева общей вместимостью около 1 120 человек.
Общая протяжённость автомобильных дорог и улиц населённых пунктов Абайской области составляет 10 228 км. Из них дороги республиканского значения - 2176 км, областного - 1593 км, районного - 3063 км, а также уличная сеть - 3396 км.
Самое читаемое
- Отклонённый кандидат в акимы Семея подал в суд на избирательную комиссию
- В Минздраве назвали болезни, при которых казахстанцы не смогут получить водительские права
- "Кайрат" разгромно проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов
- Ерболат Досаев получил должность в Администрации Президента
- "Кайрат" объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов