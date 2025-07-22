Не дошёл до дома: В Павлодаре конфликт закончился смертельным ударом
Мужчину убили во дворе многоэтажки.
Сегодня, 18:17
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Сегодня, 18:17Сегодня, 18:17
43Фото: pixabay.com
В ночь на 21 июля во дворе одного из жилых домов Павлодара произошла трагедия — бытовой конфликт между мужчинами закончился смертельным ножевым ранением, передает BAQ.KZ.
Инцидент случился у подъезда дома на улице Заслонова. По предварительной информации, в ходе ссоры один из мужчин, ранее знакомый с потерпевшим, ударил его ножом. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Как сообщили в департаменте полиции Павлодарской области, по факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в преступлении уже установлен и доставлен в отдел полиции. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
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