В ночь на 21 июля во дворе одного из жилых домов Павлодара произошла трагедия — бытовой конфликт между мужчинами закончился смертельным ножевым ранением, передает BAQ.KZ.

Инцидент случился у подъезда дома на улице Заслонова. По предварительной информации, в ходе ссоры один из мужчин, ранее знакомый с потерпевшим, ударил его ножом. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Как сообщили в департаменте полиции Павлодарской области, по факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в преступлении уже установлен и доставлен в отдел полиции. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.