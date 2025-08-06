В Таразе суд встал на сторону бывшего военнослужащего, которому выдали заниженную сумму единовременной жилищной выплаты. Причина — при расчётах не учли его жену и двоих детей, передает BAQ.KZ.

Истец проходил службу в одной из войсковых частей с 2005 года в звании младшего сержанта, трудился специалистом инфекционного отделения. В 2018 году он был уволен в запас по достижении предельного возраста. Спустя три года, в 2021-м, он обратился с рапортом на получение жилищной выплаты, положенной ему и членам его семьи.

Жилищная комиссия части одобрила выплату, назначив сумму свыше 5,5 млн тенге. Однако, как указал истец, при расчёте не были учтены его жена и двое детей. Полученных средств не хватило на приобретение собственного жилья. Более того, семью военнослужащего начали выселять из ведомственной квартиры.

Во время разбирательства командир части, который одновременно возглавлял жилищную комиссию, признал иск частично. Суд признал протокол заседания комиссии незаконным, обязал провести повторное рассмотрение вопроса с учётом всей семьи и требований закона, действовавшего на момент подачи рапорта.

Кроме того, с ответчика взыскана сумма государственной пошлины.