Не хватило миллиарда: жители подтопленного района Костаная два года ждут компенсаций

Район Колесные ряды расположен ближе всего к реке Тобол и находится рядом с большим мостом Костаная, соединяющим областной центр и город Тобыл. Во время апрельского паводка 2024 года этот район был признан особенно пострадавшим - из 180 домов здесь затопило или подтопило 111. Все они не подлежали восстановлению и были снесены.

После обследования оставшихся домов выяснилось, что в 69-ти из них жить опасно, поэтому акиматом Костаная было принято решение их выкупить. Выкуп и выплата компенсации началась летом 2025 года, завершить процедуру обещали к концу года, но процесс затянулся и не завершен до сих пор.

Начали не с тех улиц

Для того чтобы провести выкуп аварийных домов, всех пострадавших разделили на две очереди.

"В прошлом году сказали, что пострадавших от паводка разделят на две очереди. Первыми выкупали дома ниже улицы Красный Кузнец, а нашу улицу Буденого поставили во вторую очередь, хотя мы расположены ниже", - рассказал один из владельцев домов по ул. Буденого.

Другие жители считают, что людей вообще не должны были делить на очереди, а выплатить компенсацию всем в одном время.

"Сначала так и сказали: деньги дадут всем пострадавшим до конца 2024 года, поэтому мы начали подыскивать новое жилье. Мы нашли неплохую квартиру, но, когда дело дошло до покупки, в акимате сказали - денег нет, и не ждите! Так мы и остались без жилья и без компенсации", - возмущается жительница Колесных рядов Любовь Гринева.

Одни судятся, другие ждут

Из 69-ти домов, оставшихся в Колесных рядах, на данный момент выкупили 36, но не до конца. Три владельца не согласны с оценкой имущества и по сей день судятся с акиматом Костаная. По мнению жильцов, государство хочет выкупить их дома за бесценок, в городском акимате наоборот считают, что владельцы умышленно завышают стоимость пострадавшего жилья. Недавно эту проблему поднял сам аким города.

"Один из владельцев хочет за свой дом 274 млн тенге, а его оценили в 140 млн тенге. Разница больше, чем в 100 млн тенге! Откуда в бюджете такие деньги? - комментировал судебные споры между акиматом и жителями Колесных рядов аким города Марат Жундубаев.

Фото Аскар Кенжетаев

В отделе финансов акимата Костаная пояснили, что деньги в прошлом году были, но причину задержек выплат в этом году назвать не смогли.

"Я не знаю, по какой именно причине людям сейчас не выплачивают компенсацию. Мы только контролируем процесс освоения денег. Все, кому была положена компенсация в прошлом году, на нее деньги выделили. И мы ее выплатили", - сообщила руководитель отдела финансов Зинагуль Кажегарина.

Она отметила, что процесс выкупа участков контролируют специалисты отдела земельных отношений.

Фото Аскар Кенжетаев

В отделе земельных отношений акимата Костаная пояснили, что споры возникли у владельцев самого дорогого жилья. Что касается хозяев оставшихся 33-х домов, то им деньги не смогли выплатить из-за их банальной нехватки средств.

"Жители возмущаются, что мы начали выкупать дома не с той улицы, но мы рассчитывали выкупить все дома одновременно еще в прошлом году. Городской бюджет выделил на эти цели чуть больше 1 млрд тенге. Средств не хватило, поэтому еще 1 млрд тенге нам должен выделить областной бюджет", - сообщил юрист отдела земельных отношений акимата Костаная Али Фараджев.

По его словам, бюджетная заявка на выделение еще 1 млрд тенге давно подана в управление экономики и бюджетного планирования акимата области. И средства должны выделить к осени, а уже в сентябре продолжить выдачу компенсации оставшимся пострадавшим от паводка.

При этом жители Колесных рядов опасаются, что все процедуры могут затянуться на долго, из-за судебных споров.

Парк вместо домов

Дома и земельные участки у пострадавших от паводка выкупают, чтобы расчистить огромную территорию возле реки. Несмотря, на подтопления, район считается престижным. Рядом - городской благоустроенный пляж, чуть дальше триатлон-парк, в обустройство которого сейчас тоже активно вкладывают миллиарды тенге, вдоль него - набережная. В связи с этим люди не исключают, что вместо выкупленных за бесценок домов здесь в будущем могут возвести очередной элитный ЖК.

В отделе архитектуры и градостроительства акимата Костаная нас заверили, что жилых домов там не будет и быть не должно. Район признан опасным, поэтому принято решение разбить в этом месте большой общественный парк. Он займет территорию площадью около 12 гектаров возле самой реки. В нем уже запланировано высадить около 3 000 деревьев - канадские клены, ели, липы, рябины и другие.

Фото Аскар Кенжетаев.

Парк расположится в подтопляемой зоне, которая ежегодно попадает в зону риска. При сильном паводке территория может остаться под водой и, следовательно, на восстановление потребуются не малые средства.

В отделе водных ресурсов области отмечают, что практики возведения парков и рекреационных зон в местах подтопления у них не было.

Если процесс с оценкой, выплатами компенсаций и сносом домов растянется до следующего года, то парк начнут строить в лучшем случае через год.

Рискованное строительство продолжается

Ближе, чем аварийные дома к реке расположен теннисный центр. В 2024 году объект так же затопило. Однако убирать его из зоны затопления не планирует. Более того, рядом с центром, около реки в этом году начали возводить футбольный стадион. Согласно паспорту объекта, это будет большое футбольное поле с искусственным газоном и сиденьями под открытым небом. Стоимость строительства объекта - более 1,5 млрд тенге, срок сдачи - октябрь этого года.

Фото Аскар Кенжетаев

Активное строительство в потенциальной зоне паводков удивляет владельцев аварийного жилья они задаются вопросом: зачем тратить миллиардные бюджетные средства на новый объект, который будет еще ближе к реке, чем пострадавшие дома? У акимата на этот счет есть свое объяснение.

"В том-то и дело, что речь не о жилом объекте. Стадион не подразумевает круглосуточного нахождения и не является жилым строением. Кроме того, он был предусмотрен планом детальной планировки еще до того, как в эту часть города пришли паводки", - пояснили в отделе земельных отношений.

Напомним, что в 2024 году талой водой затопило не только пляж, теннисный центр и жилые дома в Колесных рядах, тогда сильно пострадал и бизнес, в частности супермаркет и другие торговые объекты. Кстати, все предприниматели уже получили свои компенсации.

Тогда акимат города строго предупредил бизнес: компенсации от государства при очередном затоплении больше не будет, все риски предприниматели должны брать на себя, оформляя страховку на объекты.