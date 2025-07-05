Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев впервые выступил в основной сетке Уимблдона. В первом круге он уступил 24-й ракетке мира - итальянцу Флавио Коболли.

В интервью BAQ.KZ теннисист подвел итоги своего дебюта на турнире "Большого шлема", поделился впечатлениями от игры и рассказал, почему считает участие в Уимблдоне важным шагом в карьере.

"Сказалась нехватка опыта на крупных турнирах"

В 2024 году Бейбит Жукаев уже был близок к попаданию в основную сетку Уимблдона. Тогда в финале квалификации он проиграл Кентену Гали (Франция, 223 АТР) со счетом 3:6, 4:6, 4:6. В 2025 он впервые прошел кваликацию турнира "Большого шлема".

"По поводу дебюта - это была одна из целей с самого детства, и я был очень рад пройти квалификацию именно на этом турнире и сыграть с сильным соперником. Что касается игры против Коболли, у меня были шансы на победу. Первые два сета получились очень напряженными, именно они и решили исход матча. В третьем сете, видимо, я немного подсел морально, а соперник, наоборот, прибавил. Было тяжело бороться в концовке. В целом, я очень рад, что сыграл в основной сетке. Надеюсь, в следующем году смогу попасть туда напрямую - буду работать и делать все возможное для этого", - говорит Бейбит.

На вопрос отличаются ли корты Уимблдона в основной сетке и квалификации он ответил так:

"Корт в основной сетке ощутимо быстрее, чем в квалификациях. Наверное, из-за того что не получилось побольше попрактиковаться, я чуть не привык к покрытию. До этого у меня была возможно только один раз потренироваться на игровом корте. В один момент мне казалось, что мячи летят прилично быстрее, чем на матчах квалификации. Но это может быть и из-за того, что соперники были из топ-100, а здесь - игрок из топ-25. У него темп выше, он быстрее двигается ногами, и в целом нагрузка на другом уровне", - говорит спортсмен.

В теннисе большую роль играет психологическая устойчивость. Насколько игрок готов справиться с давлением? Способен ли он переломить ход матча? Так Бейбит Жукаев признается, что побеждает тот, кто умеет держать эмоции под контролем и находить пути к победе даже в сложные моменты.

"Если честно, до матча я не сильно волновался, но, когда вышел на корт против Флавио, волнение немного появилось - особенно в первом гейме. Сказывается то, что у меня еще не так много матчей на больших турнирах в основной сетке. Думаю, именно поэтому и было волнение. Выигрывает тот, кто лучше справляется с этим давлением и находит пути к победе", - говорит Бейбит.

"Поддерживали и продолжают поддеррживать"

На данный момент у Бейбита нет личного тренера - он занимается только с тренером по физической подготовке. Сам теннисист признается, что последнее сотрудничество оказалось не самым удачным.

"Последним тренером был хорват Ловро Зовко, тоже бывший профессиональный игрок. К сожалению, наше сотрудничество не сложилось. Мы работали вместе с октября 2024 года по июнь 2025-го. Мы тренировались не каждую неделю вместе, но определенное время мы провели вместе. В этот период у меня ухудшились результаты и ментальное состояние. Да, были и положительные моменты, но, на мой взгляд, негатива все же оказалось больше, чем позитива", - говорит Жукаев.

По итогам Уимблдона Бейбит планирует сосредоточиться на улучшении игры у сетки, приема и общего передвижения по корту. Вместе с тренером по физической подготовке он уже начал подготовку к следующей серии турниров в Северной Америке.

К слову, большая часть теннисного сезона уже позади, и до Уимблдона Бейбит не был доволен результатами.

"Я проиграл много близких матчей, в которых мог победить. Поэтому в целом началом сезона остался недоволен. Но надеюсь, что после этого турнира все пойдет лучше, игра наладится. Буду стараться заявлять о себе еще громче", - говорит Жукаев.

Теннисист признается, что почувствовал огромную поддержку со стороны болельщиков, федерации и просто неравнодушных людей по всей стране.

"Да, я видел новости. Когда вышел в основную сетку, многие говорили, что весь Казахстан за тебя. Все начали поддерживать, делать репосты в социальных сетях. От Федерации тоже было много поздравлений. Думаю, это хорошее достижение для казахстанского тенниса, особенно для игроков, рождённых в Казахстане, кто знает наш менталитет",- говорит Жукаев.

Говоря о своем пути в профессиональном спорте, Бейбит подчеркивает, что без поддержки Федерации тенниса Казахстана его прогресс и выход на турниры высокого уровня вряд ли были бы возможны. Он считает, что именно системная помощь сыграла важную роль в его результатах, включая дебют на Уимблдоне.

"В целом, Федерация тенниса Казахстана сыграла значительную роль в моем становлении как спортсмена. Я очень благодарен Федерации, в частности Булату Жамитовичу Утемуратову, за поддержку с юниорского возраста. Помогали с уайлд-кардами на турниры, предоставляли корты для тренировок, оказывали финансовую помощь. В этом году у нас также есть соглашение, так что поддерживали и продолжают поддерживать. Надеюсь, и в будущем это сотрудничество будет продолжаться. Эта помощь была действительно значимой для моего роста как игрока", - говорит Жукаев.

До конца сезона Бейбит примет участие в серии турниров категории "Челленджер" в Северной Америке, которая станет подготовкой к квалификации US Open. После этого казахстанский теннисист планирует выступить на турнирах в Азии, где запланированы соревнования как уровня ATP, так и Challenger. Одним из ключевых стартов станет домашний турнир ATP 250 Almaty Open, который пройдет в октябре. Завершить сезон Жукаев планирует выступлениями на европейских кортах.