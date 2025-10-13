На выездном "Часе правительства" в МВД депутат Мажилиса Бахытжан Базарбек задал министру внутренних дел Ержану Саденову острый вопрос о злоупотреблениях среди участковых инспекторов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам депутата, в регионах фиксируются вопиющие случаи – от взяток до насилия и убийств.

"В Актобе участковый требовал миллион тенге. В Северо-Казахстанской области осужден за мошенничество. В Жетысу украл вещественные доказательства на 24 миллиона. В Шымкенте крышевал салон боди-массажа. В ЗКО избивал коллегу, а в Караганде в опорном пункте нашли тело девушки, рядом – без сознания участковый. Что делается, чтобы не допускать подобных ситуаций?", – спросил Базарбек.

Министр Ержан Саденов признал, что проблема существует и имеет системные корни.

"К сожалению, не каждый сотрудник полиции верен своей присяге, в том числе и участкового инспектора. Обозначенные вам факты имеют место. Я здесь хотел бы два момента озвучить. Это больно", – сказал глава МВД.

По его словам, одной из ключевых причин стало решение 2018 года об отмене полицейского бакалавриата.

"Ежегодно в полицию мы порядка 6 тысяч сотрудников набираем. Потому что есть временной отрезок несения службы. То есть люди выходят на заслуженный отдых и так далее. Поэтому вновь набираем. У нас имеется 4 академии, сейчас 5 академий, 1 институт, 2 учебного центра. Они готовили курсантов, то есть кадровых офицеров. Четыре года изучали полицейское право, как работать. В 2018 году было принято решение, отменили бакалавриат и ежегодно только готовили где-то порядка 200. Остальных набирали с институтов с образованием. Соответственно, там месяц-два переподготовки и за два месяца гражданского человека сделать полицейским невозможно", – отметил Саденов.

Министр добавил, что ведомство уже доложило президенту о необходимости восстановления полноценной подготовки. С 2028 года академии МВД начнут ежегодно выпускать более тысячи офицеров разных направлений – участковых, следователей, оперативников.

К 2031 году планируется выйти на выпуск 1800 специалистов в год.