"Не каждый полицейский верен своей присяге": Саденов назвал причины скандалов с участковыми
На выездном "Часе правительства" в МВД депутат Мажилиса Бахытжан Базарбек задал министру внутренних дел Ержану Саденову острый вопрос о злоупотреблениях среди участковых инспекторов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По словам депутата, в регионах фиксируются вопиющие случаи – от взяток до насилия и убийств.
"В Актобе участковый требовал миллион тенге. В Северо-Казахстанской области осужден за мошенничество. В Жетысу украл вещественные доказательства на 24 миллиона. В Шымкенте крышевал салон боди-массажа. В ЗКО избивал коллегу, а в Караганде в опорном пункте нашли тело девушки, рядом – без сознания участковый. Что делается, чтобы не допускать подобных ситуаций?", – спросил Базарбек.
Министр Ержан Саденов признал, что проблема существует и имеет системные корни.
"К сожалению, не каждый сотрудник полиции верен своей присяге, в том числе и участкового инспектора. Обозначенные вам факты имеют место. Я здесь хотел бы два момента озвучить. Это больно", – сказал глава МВД.
По его словам, одной из ключевых причин стало решение 2018 года об отмене полицейского бакалавриата.
"Ежегодно в полицию мы порядка 6 тысяч сотрудников набираем. Потому что есть временной отрезок несения службы. То есть люди выходят на заслуженный отдых и так далее. Поэтому вновь набираем. У нас имеется 4 академии, сейчас 5 академий, 1 институт, 2 учебного центра. Они готовили курсантов, то есть кадровых офицеров. Четыре года изучали полицейское право, как работать. В 2018 году было принято решение, отменили бакалавриат и ежегодно только готовили где-то порядка 200. Остальных набирали с институтов с образованием. Соответственно, там месяц-два переподготовки и за два месяца гражданского человека сделать полицейским невозможно", – отметил Саденов.
Министр добавил, что ведомство уже доложило президенту о необходимости восстановления полноценной подготовки. С 2028 года академии МВД начнут ежегодно выпускать более тысячи офицеров разных направлений – участковых, следователей, оперативников.
К 2031 году планируется выйти на выпуск 1800 специалистов в год.
"Мы осознаем, что тогда допустили ошибку. Сейчас усилили институт наставничества, подключили ветеранов и генералов, проводим офицерские совещания. Нарушивших присягу наказываем жестко, вплоть до показательных судов. Полиция и преступность – несовместимые вещи", – подчеркнул Саденов.
