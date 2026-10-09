Не каждый звонок преступление: где проходит грань между настойчивостью и сталкингом

Навязчивые звонки, сообщения, слежка и визиты домой или на работу против воли человека в Казахстане могут стоить преследователю до 50 суток ареста. Но уголовным правонарушением сталкинг становится не всегда. В прокуратуре Астаны объяснили, где проходит грань и как суд может запретить преследователю приближаться к жертве.

Что считается сталкингом

По Уголовному кодексу, сталкинг это незаконные попытки выйти на контакт с человеком или выследить его вопреки его воле. Уголовным правонарушением такое преследование признают, если оно обходится без насилия, но причиняет человеку существенный вред.

Выглядеть это может по-разному. Человеку раз за разом звонят и пишут, пытаются с ним встретиться, приходят к нему домой или на работу, поджидают, следят за ним и не отстают, даже когда он прямо отказался общаться.

Когда звонок еще не преступление

Один звонок или сообщение сталкингом не считаются. Суд смотрит на характер действий и на то, как часто они повторяются. Учитывают, было ли у потерпевшего согласие, причинен ли ему существенный вред и связан ли этот вред с преследованием.

За сталкинг могут оштрафовать на сумму до 200 месячных расчетных показателей, назначить исправительные работы в том же размере, до 200 часов общественных работ или арест до 50 суток.

Как это работает в суде

Наказанием дело не всегда заканчивается.

«В судебной практике наряду с назначением наказания применяются дополнительные меры, направленные на защиту потерпевших», - рассказал старший прокурор отдела прокуратуры Алматинского района Астаны Азат Барболов.

Барболов привел пример из практики.

«Так, по делу, рассмотренному судом города Астаны, виновному в сталкинге назначено наказание в виде 80 часов общественных работ. Кроме того, на шесть месяцев ему установлен запрет на поиск, преследование и установление контакта с потерпевшей».

Прокурор пояснил, на чем основаны такие запреты.

«Согласно статье 98-3 Уголовного кодекса Республики Казахстан, суд может установить особые требования к поведению лица. В зависимости от обстоятельств дела ему может быть запрещено разыскивать, преследовать потерпевшего, посещать его, разговаривать с ним по телефону и устанавливать контакт иными способами. Такие ограничения могут действовать от трех месяцев до одного года».

Что делать, если вас преследуют

У прокурора есть совет для тех, кто столкнулся с преследованием.

«Если человек сталкивается с систематическим нежелательным преследованием, рекомендуется сохранять звонки, сообщения и другие доказательства и обращаться в правоохранительные органы».

Зачем в Казахстане ввели ответственность за сталкинг, Барболов объяснил так.