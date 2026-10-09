Не каждый звонок преступление: где проходит грань между настойчивостью и сталкингом
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Навязчивые звонки, сообщения, слежка и визиты домой или на работу против воли человека в Казахстане могут стоить преследователю до 50 суток ареста. Но уголовным правонарушением сталкинг становится не всегда. В прокуратуре Астаны объяснили, где проходит грань и как суд может запретить преследователю приближаться к жертве.
Что считается сталкингом
По Уголовному кодексу, сталкинг это незаконные попытки выйти на контакт с человеком или выследить его вопреки его воле. Уголовным правонарушением такое преследование признают, если оно обходится без насилия, но причиняет человеку существенный вред.
Выглядеть это может по-разному. Человеку раз за разом звонят и пишут, пытаются с ним встретиться, приходят к нему домой или на работу, поджидают, следят за ним и не отстают, даже когда он прямо отказался общаться.
Когда звонок еще не преступление
Один звонок или сообщение сталкингом не считаются. Суд смотрит на характер действий и на то, как часто они повторяются. Учитывают, было ли у потерпевшего согласие, причинен ли ему существенный вред и связан ли этот вред с преследованием.
За сталкинг могут оштрафовать на сумму до 200 месячных расчетных показателей, назначить исправительные работы в том же размере, до 200 часов общественных работ или арест до 50 суток.
Как это работает в суде
Наказанием дело не всегда заканчивается.
«В судебной практике наряду с назначением наказания применяются дополнительные меры, направленные на защиту потерпевших», - рассказал старший прокурор отдела прокуратуры Алматинского района Астаны Азат Барболов.
Барболов привел пример из практики.
«Так, по делу, рассмотренному судом города Астаны, виновному в сталкинге назначено наказание в виде 80 часов общественных работ. Кроме того, на шесть месяцев ему установлен запрет на поиск, преследование и установление контакта с потерпевшей».
Прокурор пояснил, на чем основаны такие запреты.
«Согласно статье 98-3 Уголовного кодекса Республики Казахстан, суд может установить особые требования к поведению лица. В зависимости от обстоятельств дела ему может быть запрещено разыскивать, преследовать потерпевшего, посещать его, разговаривать с ним по телефону и устанавливать контакт иными способами. Такие ограничения могут действовать от трех месяцев до одного года».
Что делать, если вас преследуют
У прокурора есть совет для тех, кто столкнулся с преследованием.
«Если человек сталкивается с систематическим нежелательным преследованием, рекомендуется сохранять звонки, сообщения и другие доказательства и обращаться в правоохранительные органы».
Зачем в Казахстане ввели ответственность за сталкинг, Барболов объяснил так.
«Введение уголовной ответственности за сталкинг направлено на защиту личных границ человека и предупреждение повторного систематического преследования».
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